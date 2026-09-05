¿Messi y Cristiano juntos? Las estrellas podrían coincidir en Argentina

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían coincidir en una misma cancha durante el partido de despedida de Carlos Tévez, quien prepara un homenaje que tendría como escenario La Bombonera de Argentina y que contempla la invitación de las dos figuras del futbol mundial.

La posibilidad fue revelada por Emiliano Raddi, periodista argentino de ESPN, quien señaló que el encuentro que marcaría el adiós de Tévez del futbol podría celebrarse el próximo 19 de diciembre. Sin embargo, esa fecha todavía no está definida y la presencia de los dos astros tampoco está confirmada.

El interés de los aficionados por ver juntos a Messi y Cristiano se remonta a los años en los que ambos protagonizaron una de las principales rivalidades del futbol, especialmente durante su etapa en LaLiga española. Ahora, en el cierre de sus respectivas carreras, podrían coincidir nuevamente en un mismo partido.

Messi y Cristiano están entre los invitados de Tévez

De acuerdo con el reporte, Tévez contempla a ambos jugadores entre los invitados para su partido de despedida. El argentino mantiene un vínculo deportivo con cada uno: compartió la Selección Nacional de Argentina con Messi y coincidió con Cristiano Ronaldo durante su etapa como futbolista del Manchester United.

La relación con las dos estrellas forma parte de los motivos por los que sus nombres aparecen entre los posibles participantes del homenaje. No obstante, la invitación todavía no representa una confirmación de que alguno de los dos estará presente en La Bombonera.

Raddi indicó que, hasta el momento, no existe una fecha definitiva para el partido. El 19 de diciembre es la posibilidad más avanzada, pero el evento todavía se encuentra en proceso de organización y los invitados deberán confirmar su participación.

Messi jugó con Tévez en la Selección de Argentina. DAVID LEAH/Mexsport

Su presencia no garantiza que jueguen juntos

Incluso si Messi y Cristiano aceptaran la invitación, todavía quedaría por definir la manera en la que participarían en el homenaje. La información disponible no establece que ambos vayan a formar parte del mismo equipo durante el partido de despedida.

Por ello, la posibilidad contempla incluso que puedan coincidir como rivales. La eventual presencia de los dos dependerá primero de que confirmen su asistencia al encuentro organizado por Tévez.

Cristiano Ronaldo compartió con Tévez en el Manchester United. Reuters

La sola posibilidad de reunirlos nuevamente en una cancha mantiene abierta una expectativa que durante años formó parte de las conversaciones entre aficionados. Esta vez, el partido de despedida de Tévez podría ofrecer una nueva oportunidad para verlos coincidir, ya sea como compañeros o frente a frente.