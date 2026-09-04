América y Cruz Azul jugarán el Clásico Joven en EU

Habrá Clásico Joven en Estados Unidos. El América y Cruz Azul se enfrentarán el próximo jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, dentro del periodo de la Fecha FIFA.

El silbatazo inicial será a las 7:30 de la noche, hora local, y los boletos estarán disponibles a partir de este sábado 5 de septiembre.

Para tratar de seguir el ritmo en la Liga MX, el América también enfrentará a Chivas en el Oakland-Alameda County Coliseum.

La Fecha FIFA comprende del periodo del 21 de septiembre al 6 de octubre.

Las Águilas de Guillermo Almada son líderes generales del Apertura 2026 de la Liga MX, con 16 puntos. Por su parte, Cruz Azul es décimo con nueve unidades.

En la Liga MX, América y Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 8, cuando se midan en el Estadio Banorte el 12 de septiembre.

En la Fecha FIFA, México enfrentará cuatro partidos amistosos: Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.