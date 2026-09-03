Guillermo Almada revienta al arbitraje tras eliminación del América en la Leagues Cup

Guillermo Almada no ocultó su descontento con la labor arbitral de la noche en Los Ángeles California. El estratega del América fue puntual con la función de Érick Yair Miranda y su función en la cabina del VAR tras un polémico penalti que favoreció al Monterrey, para rescatar el 2-2 del tiempo regular.

“¿Para ustedes fue penal? Dudoso no, el que va al encuentro de la pierna es Orbelin", expuso al inicio de la conferencia post-partido, por la jugada en la que Kevin Álvarez fue sancionado con la pena máxima. "Ya nos habían dicho los antecedentes de Miranda en el VAR, yo no estaba antes, pero tiene antecedentes de perjudicar mucho al club, fue muy evidente.

Sobre la supuesta falta del lateral americanista sobre Pineda, Almada agregó que "donde tuvo que haber intervenido termina siendo decisivo, tiene que haber justicia de parte de los árbitros, sobre todo teniendo una herramienta como el VAR. No es un error, es un horror la decisión del VAR. Terminó siendo decisivo. Todos los que vieron el partido, fue muy evidente”.

Almada también exhortó a la organización de Leagues Cup a cuidar el aspecto arbitral, al tiempo que dejó en el aire si el América debe preocuparse por futuras designaciones de Miranda.

“Eso es más para la parte directiva, pero el club no puede hacer nada si ponen a ciertos árbitros que tienen antecedentes de errores continuos para el mismo lado, deberían estar al tanto de la situación y poner gente más preparada que en el arbitraje mexicano hay más gente de nivel que participe en la definición de una Semifinal desde el VAR”.

Luego de perder en tanda de penales (4-5), el entrenador del América evitó dar hilo a la maldición internacional que impera en las vitrinas de Coapa. El uruguayo se desmarcó de los procesos anteriores.

“Me puedo hacer cargo de lo que estoy en el club, no para atrás. No puedo juzgar ni opinar porque no estaba en el club. Han hecho un campeonato espectacular, pero por esta circunstancia y alguna otra que fallamos y debimos liquidar el partido antes.

"Duele bastante, pero estamos por buen camino, tenemos que corregir algunas cosas, seguir con la misma idea. Nos vienen cosas importantes por delante, nos quedó esa espina de no pasar a la final por las decisiones que dije anteriormente”.

Sobre el papel hasta ahora en la Leagues Cup 2026, Guillermo Almada tuvo espacio para el aliento a los suyos.

“Los felicité por la entrega y la disposición, por el esfuerzo porque se mataron dentro de la cancha. Monterrey hizo sus cosas, es un gran equipo, fue un partido bueno de los dos lugares. Lamentablemente no nos acompañó la suerte por esta definición que dije en la parte del empate 2-2. Y en la otra tiraron un centro y la pelota cae en el segundo palo. El pecado nuestro estuvo en esa cantidad de situaciones que tuvimos, debimos liquidar el partido en el transcurso más allá de que son errores decisivos que cometió el árbitro con ayuda del VAR”.

América sigue con actividad en la Leagues Cup 2026, para disputar el tercer lugar contra el León, mientras que la final será protagonizada por Toluca y Monterrey.