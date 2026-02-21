Jardine respira tras goleada del América en la Liga MX

La goleada 4-0 del América sobre Puebla no solo significó 3 puntos y el regreso a puestos de liguilla, también funcionó como un bálsamo emocional para un equipo que venía golpeado por la derrota ante Chivas en el Clásico Nacional.

Para André Jardine, el mensaje fue claro: recuperar confianza era tan importante como el resultado. El técnico brasileño no escondió el alivio y explicó que en clubes grandes la presión ofensiva pesa distinto y que los goles tienen un valor anímico incalculable.

Cualquier delantero de equipo grande necesita goles, poder rematar, necesita jugar bien para agarrar confianza. La ausencia de goles trae un peso más grande a delanteros y extremos”, afirmó Jardine, dejando en claro que el partido era también una prueba mental para su ataque.

Y la respuesta fue contundente. El entrenador destacó el nivel individual de varios futbolistas que necesitaban un impulso tras semanas de cuestionamientos.

Fue importante ver en buen nivel a (Isaías) Violante, Brian (Rodríguez) y Henry (Martin) con buenos movimientos; (Raphael) Veiga mostrando lo determinante que puede ser, las entradas muy buenas. Muy buenas sensaciones, necesitábamos un partido así que va a ser importante para la secuencia”.

Más allá de los reflectores ofensivos, el estratega subrayó un punto que suele pasar desapercibido: la relevancia del fondo de armario. En su once inicial aparecieron jugadores que habitualmente esperan turno en la banca, una decisión que fortaleció la competencia interna y elevó la exigencia colectiva.

Fue una muy buena demostración de la importancia de los jugadores que están en la banca. Aarón Mejía no tenía minutos, pero entrenaba serio y fuerte. Es el desafío que tengo al frente de un plantel como este: encontrar momentos para dar secuencia y confianza, encontrar momentos para hacer una rotación. La responsabilidad es sumar puntos siempre”, explicó.

Jardine insistió en que el carácter del grupo sostiene este tipo de decisiones y que la cohesión interna es clave en torneos largos como la Liga MX.

Intento ser un líder directo sobre los por qué juegan o no. La sensación es que el grupo que construimos es capaz de entender los momentos. Si juegas y quieres el apoyo de todos, debes apoyar cuando no juegas”, sentenció.

Pero si hubo un nombre que acaparó elogios fue Raphael Veiga. El brasileño fue señalado como un perfil difícil de encontrar y como el hombre llamado a ocupar el espacio que dejó Diego Valdés, una referencia reciente en la creación azulcrema.

Veiga es un 10 de esos que es difícil encontrar. Sustituir a Diego no es fácil, dejó la vara muy alta, pero Veiga es capaz de hacernos recordar los mejores momentos”, dijo Jardine.

Así, América no solo ganó. Recuperó sensaciones, reactivó confianza y reforzó competencia interna. En torneos largos, estas victorias no solo suman en la tabla: marcan rumbo.