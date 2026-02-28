Toluca y Chivas calientan el partido presumiendo sus 'campeonatos a color'

Toluca y Chivas se enfrentarán en el Nemesio Diez este sábado 28 de febrero, conjuntos que suman 12 títulos de Liga MX por bando y que chocarán en busca del liderato del Clausura 2026; los Diablos calientan el compromiso: “Campeonatos a color”.

A horas de saltar a la cancha del Infierno, Toluca y Chivas se encuentran entre las mejores posiciones de la Liga MX. Teniendo al Rebaño como líder de la competencia, Antonio Mohamed y compañía tratarán de arrebatarle el puesto de honor a los Rojiblancos.

En redes sociales, Toluca fue el encargado de encender la polémica, mostrando una fotografía de Paulinho con cada uno de los títulos conseguidos por los Diablos en Liga MX, sin embargo, lo que tomó mayor valor fue la frase que utilizaron “Campeonatos a color”, provocando a Chivas, quienes han sido severamente criticados debido a la poca cantidad de cetros recientes en Liga MX.

Por supuesto, los aficionados de Chivas no se quedaron de brazos cruzados y arremetieron contra la cuenta del actual bicampeón, haciendo alusión al campeonato ganado en el Apertura 2006, cuando el Rebaño se coronó en el Nemesio Diez… minutos más tarde, el club Rojiblanco respondió.

El partido de este sábado 28 de febrero entre Toluca y Chivas se podrá seguir en TV Abierta y diversos canales de streaming, además de seguir EN VIVO todos los detalles a través de Imagen Deportes.

Títulos de Chivas y Toluca en Liga MX

Empatados en 12 títulos de Liga MX, Chivas y Toluca se mantienen en el segundo peldaño respecto a los máximos ganadores en la historia del futbol mexicano, igualdad que buscarán romper cuanto antes e inclinar la balanza a su favor.

Títulos de Toluca en Liga MX: 1966-1967, 1967-1968, 1974-1975, Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010, Clausura 2025 y Apertura 2025.

Títulos de Chivas en Liga MX: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, Verano 1997, Apertura 2006 y Clausura 2017.

Chivas y Toluca se mantienen empatados con 12 títulos de Liga MX. Mexsport

BFG