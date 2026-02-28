El quarterback Diego Pavia va al NFL Scouting Combine 2026 con México en la piel

El quarterback Diego Pavia se presenta ante el NFL Scouting Combine 2026 llevando consigo la herencia y cultura de México, reflejo de sus orígenes familiares y de una trayectoria universitaria que lo ha posicionado como uno de los talentos ofensivos más observados del futbol americano colegial de la NCAA.

Pavia, de 24 años, nació en Albuquerque, Nuevo México; su padre es mexicano y su madre española, una combinación cultural que ha sido destacada en su camino hacia el profesionalismo y que subraya la diversidad de caminos que hoy recorren los prospectos rumbo a la NFL Scouting Combine.

En su último año con los Vanderbilt Commodores, Pavia cerró la temporada 2025 con 3,539 yardas por aire y 29 touchdowns, completando 70.6 % de sus envíos, cifras que lo colocaron entre los mejores pasadores de la NCAA Division I y le valieron el título de Offensive Player of the Year de la Southeastern Conference (SEC). También demostró su capacidad como amenaza móvil, aportando 862 yardas terrestres y 10 anotaciones con sus piernas, un perfil de dual-threat que ha llamado la atención de evaluadores y analistas.

La trayectoria universitaria de Pavia es el resultado de un proceso largo y progresivo. Comenzó en el New Mexico Military Institute, luego pasó por New Mexico State University antes de transferirse a Vanderbilt en 2024, donde se consolidó como titular y líder ofensivo. Bajo su mando, Vanderbilt registró una de sus mejores temporadas y logró una marca de 10-3 en 2025, incluidas múltiples victorias que contribuyeron a elevar el perfil del programa.

Pavia fue finalista del Trofeo Heisman 2025, uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del futbol americano universitario, destacando dentro de un grupo selecto de quarterbacks que definieron la campaña colegial.

¿Qué es el NFL Combine y cuándo comenzó el de este año?

El NFL Combine, que comenzó el viernes 27 de febrero, reúne a los mejores prospectos para evaluaciones físicas, técnicas y mentales de cara al Draft NFL 2026, será una prueba clave para Pavia.

Su desempeño en pruebas como velocidad, medidas de fuerza y agilidad, así como su evaluación con entrenadores y ojeadores profesionales, influirá en cómo se proyecta su carrera en la NFL Draft. Su estatura y perfil no convencionales para la posición son parte de la conversación deportiva, pero su producción estadística lo ha colocado firmemente en el radar de los equipos.

La presencia de Diego Pavia haciendo referencia a su herencia mexicana simboliza un cruce entre culturas y representa una narrativa de oportunidades crecientes para jugadores con orígenes diversos en el fútbol americano profesional.