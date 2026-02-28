Cristiano Ronaldo falla penal pero Al-Nassr vence 3-1 al Al-Fayha en Arabia Saudita

Parecía lo más sencillo para Cristiano Ronaldo: cobrar un tiro penal, esos que ha ejecutado en numerosas ocasiones con éxito. Sin embargo, en esta ocasión el portugués falló, demostrando que también puede errar como cualquier otro futbolista.

Cristiano Ronaldo tomó el balón y se preparó para ejecutar un penal en el duelo que su equipo, Al-Nassr, disputaba frente al Al-Fayha en la Primera División de Arabia Saudita. Su tiro, dirigido hacia el poste derecho del portero Orlando Mosquera, salió desviado y no se convirtió en gol.

La falla de Cristiano Ronaldo pudo haber significado el gol que adelantara a su equipo en el marcador, pues, al poco más de diez minutos de juego, todo seguía 0-0. Sin embargo, el fútbol no quiso que así fuera, y la reacción del astro portugués fue evidente: se tomó la cara en un gesto de frustración.

Victoria asegurada pese al penal fallado

Al final, el Al-Nassr logró la victoria sobre el Al-Fayha por 3-1 en la Jornada 24 de la Liga de Arabia Saudita, con goles de Sadio Mané, un autogol del portero Mosquera y otro tanto de Abdullah Al-Hamdan. La anotación del equipo rival también fue un autogol, obra de Abdulelah Al-Amri.

Con este partido, Cristiano Ronaldo se quedó con 21 goles en la temporada, quedando por detrás de Julián Quiñones e Ivan Toney en la lucha por el título de máximo goleador del fútbol saudí. La competencia promete mantenerse cerrada hasta las últimas jornadas.