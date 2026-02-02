En el América se resignan a que nadie podrá cubrir el hueco que dejó Álvaro Fidalgo

Había un hermoso paisaje cada vez que Álvaro Fidalgo estaba en el medio campo del América. Para los aficionados y especialmente para sus compañeros, era fácil confiar en que resolvería muchas situaciones. A unos días de su partida ya le echan de menos y se resignan a que nada volverá a ser igual.

Erick Sánchez, quien mucho tiempo trabajó hombro a hombro con Fidalgo, aseveró que nadie cubrirá ese hueco.

Erick 'Chiquito' Sánchez

“Nadie va a llegar a cubrir el hueco que nos deja Fidalgo por lo importante que era para nosotros, siendo conscientes de la leyenda que es para la institución”.

El mensaje de optimismo que le queda es que, siendo este un deporte colectivo, la individualidad que representaba Fidalgo se podrá suplir con un fuerte trabajo en grupo y dando confianza al que ingrese en esa zona del medio campo.

"Aquí no se depende de un solo jugador, tenemos bastantes compañeros que pueden hacerlo de la mejor manera. A quien le toque jugar se va a partir la madre y lo hará muy bien”.

André Jardine advierte la fuerza del Olimpia

El América, que parece asomar la nariz para salir de su crisis, se mete de lleno en la competencia internacional de Concacaf, -la que persigue ganar desde hace tiempo y no puede- y la inicia ante el Olimpia de Honduras.

El técnico André Jardine quiere trazar una línea recta de triunfos para que las cosas se vayan arreglando. En medio de salidas y nuevas contrataciones, espera que poco a poco su equipo vuelva a encontrar la identidad de grande.

Mientras eso pasa, se focaliza en la Liga de Campeones de Concacaf en su fase de primera ronda, exaltando los méritos del Olimpia de Honduras para llegar ahí.

Sabemos la fuerza que Olimpia tiene en su país y cuando llegan estas competencias los equipos las multiplican. Daremos un respeto máximo a nuestro rival.”

Andre Soares Jardine advierte del poder de su rival en Concacaf. MexSport Agency

El partido se jugará en Tegucigalpa en el estadio Nacional Chelato Uclés con una capacidad al tope de 35 mil espectadores, todos apoyando al Olimpia y con un ambiente espeso para el equipo mexicano el cual, a pesar de todo, no inquieta a Jardine.

“Los jugadores del América ya vivieron ambientes en contra. El ambiente externo intenta distraer y nosotros debemos estar enfocados el 100 por ciento del tiempo en nuestras funciones”.

¿Dónde ver y cuándo el Olimpia vs. América?