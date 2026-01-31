Jardine "despide por igual" a Fidalgo y Saint-Maximin: ¿Cómo suplirá el América estas bajas?

André Jardine, entrenador del América, reconoció el hueco que dejará Álvaro Fidalgo luego de la oportunidad que el Betis le abrió al mediocampista español.

“Es un tema personal, tiene ofertas en la mesa, ya demostró más de una vez que tiene este sueño de jugar en Europa, más en España, su país de origen. Es un jugador que aquí es referente, será para siempre recordado por todos, pero hay que respetar”, expresó Jardine tras la victoria de 2-0 sobre el Necaxa, en la cuarta fecha del Clausura 2026.

Fidalgo ya no entró en la convocatoria de este sábado ante los Rayos. El triunfo lo disfrutó desde un palco del estadio Ciudad de los Deportes.

Son decisiones de vida, no simples, por eso lo sacamos del partido. Va a tener que salir en un par de días con una decisión y podremos hablar de una forma más concreta. Respetar su espacio, sus sueños y que encontremos la felicidad, tanto él como nosotros”.

Otra salida de etiqueta inminente, la del uruguayo Rodrigo Aguirre. El delantero es pretendido por los Tigres.

“Aguirre tiene una oferta muy importante de Tigres, un contrato robusto para él por su edad. Es un jugador muy querido aquí adentro por todos, está muy identificado con el club, platiqué con él y me imagino que en los próximos días va a salir la decisión, lo saqué de la convocatoria por la misma razón de Fidalgo, sea cual sea su decisión estaremos muy felices por lo que fue Aguirre en América en el torneo del bicampeonato, es un gran jugador y una gran persona”.

SAINT-MAXIMIN NO SE ADAPTÓ

Al momento la única baja oficial es la del francés Allan Saint-Maximin. El técnico André Jardine lamentó perderlo en pleno arranque del torneo.

Esta semana fue uno de los temas que tuvimos que tratar, una pena, es un grandísimo jugador que le estaba haciendo bien a la liga, que tiene el nivel de jugar en cualquier liga del mundo. Es un cambio para él de Europa a México, la comida, sus hábitos y la forma de vivir”

Cabe recordar que Maximin denunció en sus redes sociales actos de racismo hacia su familia. “Dentro del grupo no tuvimos problemas, lamentamos que no pudo adaptarse, cuando el club va por fichajes de este nivel sabemos que estas cosas pueden pasar. Es un gran jugador y tenemos que tratar de encontrar la forma de reemplazarlo, tenemos una semana”.

André Jardine también explicó la situación de su auxiliar Paulo Victor, con oferta para dirigir a una selección juvenil de Brasil.

“Hay un sondeo, hasta una oferta, pero esto es una buena oportunidad que tengo de, primero, mostrar un poco de cuánto conseguimos construir, un cuerpo técnico de mucho valor, un entrenador con virtudes, va a tener un futuro brillante, no tengo dudas”.

Incluso el brasileño destacó las cualidades de sus demás colaboradores en América. “Felipe Leal también, tiene una historia en Flamengo, con un currículum que vale la pena, Seixas, estuvo en selección, con Tite, campeón de libertadores, yo procuré juntar con lo que mejor coincide a nivel humano, Paulo Víctor es de los que considero de los mejores profesionales que he conocido”.