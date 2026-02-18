El América-Puebla y el Cruz Azul-Chivas agotarían su boletaje en el Estadio Cuauhtémoc

En pocas horas, el Estadio Cuauhtémoc se puso de moda. La Selección Mexicana jugará contra el combinado de Ghana un amistoso, el 22 de mayo, pero para la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, de este fin de semana, se disputará ahí el Puebla-América y, 24 horas después, el Cruz Azul-Chivas, ambos con boletaje agotado.

Sin embargo, la situación actual de la cancha del Cuauhtémoc ha sido calificada como "deplorable" y "peligrosa" por expertos y aficionados durante el presente certamen.

En los primeros partidos del año, como en el Puebla-Mazatlán, de la segunda fecha, se evidenció que grandes pedazos de pasto se levantan con cualquier barrida, dejando huecos de tierra en todo el campo. El estado del césped podría traer como consecuencia lesiones.

Cruz Azul será local en el Estadio Cuauhtémoc este sábado 21 de febrero. Captura de pantalla

Asimismo, la irregularidad del terreno ya le cobró factura a la francesa Faustine Robert, del Toluca Femenil, lesionada del tobillo. Debido a las condiciones de su terreno de juego, el Puebla Femenil tomó la decisión de dejar el Cuauhtémoc temporalmente para jugar en sedes alternas y, así, evitar más riesgos.

Todos quieren ver al América

Hasta el momento, la alta demanda de boletos para el Puebla-América tiene al Cuauhtémoc muy cerca de su primer lleno del torneo, con más del 80 por ciento de las entradas ya vendidas, de acuerdo al poblano Diario CAMBIO, lo que supondría la mejor asistencia del torneo para el equipo de La Franja como local. Su mayor registro hasta ahora fue ante al Toluca, con poco más de 20 mil 700 aficionados. El Cuauhtémoc tiene capacidad para 47,704 aficionados.

Por ahora, las únicas opciones para el Puebla-América están en Platea Poniente, con un precio de mil 45 pesos, y en Rampa Oriente, con costo de 420 pesos. Son los últimos espacios para quienes aún buscan asegurar su lugar.

Incremento del 25% para el Cruz Azul-Chivas

Para el partido entre Cruz Azul y Chivas, los precios de los boletos están en un rango de 400 a 750 pesos, esto es un 25% de aumento en comparación con lo que fue el encuentro anterior, frente a los Tigres de la UANL.

Como sea, el Estadio Cuauhtémoc, sede mundialista de México 70 y México 86, tendría llenos en días consecutivos con el Puebla América, el viernes 20, a las 21:06 hrs., en tanto que el sábado 21, a las 21:05 el balón rodará en el mismo inmueble para el Cruz Azul-Chivas.