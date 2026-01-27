‘Ha estado muy fea’ (la cancha del Puebla), apuntan en Toluca

Las condiciones de la cancha del Estadio Cuauhtémoc ponen en “alerta” a los equipos de la Liga MX y en esta ocasión no pasan desapercibidas al interior del Toluca, cuadro que visitará este inmueble para enfrentar al Puebla el próximo viernes. Para Sebastián Córdova “ha estado muy fea”.

“Nos lo ha hecho ver ‘El Turco’ o alguno del cuerpo técnico, pero sí luego ponen los videos del partido y sí se ve que ha estado muy fea, que se rompe el pasto y eso. Ha de ser un poco peligroso, estar atento a eso para que no pase algo que no queramos”, comentó el originario de Aguascalientes.

Este lunes, se dio a conocer que el estado actual de la cancha del Estadio Cuauhtémoc vive una etapa de rehabilitación para que esté en buenas condiciones para el próximo mes de abril, con cancha certificada, avalada por los visitadores de la FIFA.

El avance de la rehabilitación de la cancha del Cuauhtémoc es de un 60 por ciento y actualmente se encuentra en etapa de enraizamiento.

‘QUERER SER COMO ALEXIS VEGA’

Sebastián Córdova se dijo feliz y acoplado a la altura de Toluca, siempre al cien por ciento. El grupo lo ha recibido bien y destacó la unión que hay en el equipo.

“El grupo es magnífico y todos me han recibido muy bien, todos van hacia un mismo rumbo. La unión que ha hecho ‘El Turco’ y la directiva para tener este plantel, me ha gustado bastante”, dijo.

Córdova destacó que Alexis Vega es un gran jugador. “Desgraciadamente trae sus problemas de rodilla, dónde nos toque o a quién ponga debe de tener esa jerarquía y ese ánimo de querer ser como Alexis Vega”.

Puebla recibirá al Toluca en duelo de la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, partido que comenzará a rodar el balón a las 19:00 horas.

Toluca buscará el liderato del torneo, pero también dependerá de lo que haga Chivas. Puebla se ubica en el sitio 14 general.