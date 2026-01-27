Cruz Azul rentó por solo ocho partidos el Estadio Cuauhtémoc

Excelsior pudo saber que Cruz Azul llegó a un acuerdo para rentar el Estadio Cuauhtémoc únicamente por ocho partidos, correspondientes a sus compromisos como local durante el Clausura 2026.

El conjunto celeste ha tenido distintos escenarios en los últimos torneos, pasando por el Estadio Ciudad de los Deportes, el Olímpico Universitario y ahora el Cuauhtémoc, inmueble que solo utilizará para la fase regular del certamen.

Los partidos que Cruz Azul jugará como local en el Cuauhtémoc durante el Clausura 2026 serán ante: Atlas, Puebla, Tigres, Chivas, Atlético San Luis, Pachuca, Tijuana y Necaxa.

En caso de avanzar a la liguilla, la directiva cementera tendría que volver a sentarse a negociar con la directiva del Puebla, ya que el acuerdo actual únicamente contempla la fase regular. Además, los encuentros correspondientes a la CONCACAF Champions Cup se manejarían bajo un contrato independiente.

Cruz Azul ha tenido que buscar casa en los últimos torneos. MexSport

Sobre la situación del inmueble, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta señaló a Excélsior:

El estadio está concesionado, bajo esa lógica fue un acuerdo entre las partes (Cruz Azul y Puebla) y nosotros estaríamos apoyando con todo en el tema de seguridad.”

Cabe recordar que la concesión es el mecanismo jurídico y administrativo mediante el cual el Estado delega en particulares —en este caso, el Club Puebla— el derecho de explotar, usar y aprovechar bienes públicos, como lo es el Estadio Cuauhtémoc.

Por esta razón, a pesar de que el Gobierno es el propietario del estadio, Cruz Azul tuvo que negociar directamente con el Puebla para poder utilizar el inmueble.