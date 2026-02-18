Nicolás Navarro revela que un directivo de la Selección quiso imponer a Memo Ochoa y él defendió a Jesús Corona en el oro olímpico de México en Londres 2012

La medalla de oro de la Selección Mexicana en Juegos Olímpicos de Londres 2012 tuvo una discusión interna que pocos conocían. Años después, Nicolás Navarro, entonces entrenador de porteros del equipo olímpico, relató que un directivo intentó imponer a Guillermo Ochoa como refuerzo mayor. Su respuesta fue negativa. Su apuesta fue Jesús Corona.

La historia fue contada en el canal La Chilenita del Profe. Navarro explicó que en aquel proceso la selección debía incluir un portero mayor de 23 años. El debate público favorecía a Ochoa. Corona vivía un momento sólido con Cruz Azul y, en opinión del cuerpo técnico de porteros, ofrecía mayor regularidad en salidas aéreas, control de área y juego con los pies.

“Un federativo de la selección me quería obligar a que llevara a Guillermo Ochoa a Juegos Olímpicos de Londres 2012 y me negué. Platiqué con Luis Fernando Tena y le dije: con bases y videos les puedo demostrar que Jesús Corona es mejor que Ochoa”, explicó Nicolás Navarro.

Navarro sostuvo que presentó análisis en video para sustentar su decisión ante Luis Fernando Tena y José Manuel de la Torre. Argumentó que Corona era más completo en ese momento competitivo. La decisión final respaldó al entrenador de porteros.

Nicolás Navarro cuenta que le quisieron imponer a Memo Ochoa en el Mundial.

El oro que cambió la narrativa

México ganó el torneo olímpico tras derrotar 2-1 a Brasil en la final disputada en Wembley. Fue la primera medalla de oro en futbol varonil para el país. El equipo combinó talento joven y experiencia. Corona fue pieza estable en el arco durante el torneo.

El título olímpico marcó un punto de inflexión. México dejó de ser promesa intermitente y se proclamó campeón en un escenario global. La actuación de Corona reforzó la confianza del cuerpo técnico en la elección tomada semanas antes del viaje a Londres.

Memo Ochoa es este. El que me conviene es Corona. Tuve la fortuna de que Chepo y Flaco Tena me apoyaron. Me dijeron: tú eres el entrenador de porteros y tienes todo el poder, nosotros te vamos a apoyar. Eso es lo que queremos todos, que te apoyen”.

Navarro describió aquel respaldo como determinante. Tena le dijo que confiaba en su criterio. La decisión técnica prevaleció sobre la presión externa. El resultado quedó inscrito en la historia del futbol mexicano.

El oro olímpico no sòlo fue una victoria en la cancha. Fue la confirmación de una convicción defendida contra corriente.

En 2012, México subió a lo más alto del podio. En el arco estuvo Corona. En la banca técnica, un entrenador que sostuvo su palabra.