América estrenará uniforme conmemorativo vs Rayados de Monterrey

El Club América vuelve a la actividad en la Liga MX y lo hará a lo grande, celebrando el aniversario del equipo y estrenando uniforme en el duelo frente a Rayados de Monterrey en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 el próximo sábado 10 de octubre.

A pesar de que ni las Águilas ni la marca alemana que patrocina al club lo han hecho oficial, el América lanzará un jersey conmemorativo justamente a los 110 años de historia del club.

La nueva camiseta que será presentada en los próximos días tiene un estilo 'retro' tratando de rendir homenaje a las primeras épocas de gloria de la institución, resaltando un color crema en lugar de amarillo.

Liga MX madruga al América con su nuevo uniforme

Pese a que aún no hay presentación oficial de la camiseta, la Liga MX ‘madrugó’ al Club América y reveló que esta nueva camiseta será que la vestirá el conjunto de Coapa para su próximo encuentro en el Estadio Banorte frente a Monterrey.

En el portal oficial de la Liga se puede observar que América saldrá con camiseta color crema y combinando el short y las medias de azul. Por su parte, Monterrey saltará a la cancha con la tradicional camiseta de rayas y short blanco para contrastar con el equipo local.

El arquero saltará a la cancha con una camiseta azul que emula a la del legendario Héctor Miguel Zelada.

Nuevas camisetas conmemorativas del Club América X: @Footy_Headlines

¿Cómo llega América y Rayados?

Tras el parón por Fecha FIFA ambos equipos llegan con realidades muy diferentes.

El Club América en estos momentos es sublíder de la competencia con 20 puntos, solamente por debajo de Toluca por diferencia de goles. Las Águilas tienen un partido pendiente por lo que podrían arrebatar la cima en las próximas semanas de seguir con el buen paso.

Por su parte, Rayados ha ido de más a menos durante el Apertura 2026 y previo al arranque de la Jornada 11 el equipo dirigido por Matías Almeyda se encuentra en la posición 10 con solo 13 puntos, fuera de puestos de Liguilla.