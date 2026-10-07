América le mete otro amistoso a su agenda 2026; visitará New Jersey 

El América confirmó los planes que tiene para la siguiente fecha FIFA. En lugar de enfrentar a un rival mexicano, su choque será contra los New York Red Bull de la Major League Soccer (MLS).

El próximo 14 de noviembre, las Águilas se meterán al Sports Illustrated Stadium de New Jersey, para medirse a los Red Bull. Los precios rondan de los 50 dólares los más económicos hasta 290 dólares los más costosos.

Sin embargo, el equipo azulcrema dirigido por Guillermo Almada no tendrá a toda su plantilla. Al tratarse de una Fecha FIFA, perderá a sus seleccionados nacionales.

De las recientes convocatorias en América, Óscar Perea acudió al llamado de Colombia, mientras que Brian Rodríguez hizo lo propio con Uruguay.

Por México, los convocados fueron Israel Reyes, Dagobero Espinoza, Isaías Violante y Alejandro Cárdenas (Sub-23); Alan Cervantes tuvo llamado al Tricolor de Rafa Márquez, pero una molestia muscular derivó en su baja.

En noviembre, la Selección Mexicana sostendrá su eliminatoria de cuartos de final contra Jamaica, en la Nations League Concacaf.

América decepcionó en amistosos

El América dejó dudas en el aire por los recientes juegos amistosos. Ante el Cruz Azul firmó un soso empate sin goles. La novedad en el clásico disputado en San Diego fue la aparición de los defensas centrales Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno.

En el clásico de México, edición amistosa en Oakland, el América sufrió una derrota por 2-0, con todo y que el Rebaño Sagrado también sufrió múltiples bajas en la Fecha FIFA por ser base de la Selección Nacional de México