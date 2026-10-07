César Ramos no pitará en Liga MX tras bronca en la ‘talacha’

La Comisión de Árbitros hizo oficiales las designaciones para la Jornada 11 del Apertura 2026 y llama la atención la ausencia de César Ramos, quien en días recientes se vio envuelto en polémica debito a su participación en un partido amateur que culminó en bronca.

Cronología de César Ramos en la talacha

Ramos, quien fue árbitro mundialista este pasado verano, aprovechó la Fecha FIFA para pitar un partido de la famosa ‘talacha’ en Zacatepec, un duelo con un millón de pesos de premio al equipo que se coronara campeón y que diversos reportes indican un pago de entre 70 mil y 100 mil pesos para el silbante según información revelada por Récord.

Además de ver al mejor silbante de México en un partido amateur, la polémica comenzó a crecer debido a una fuerte bronca tras finalizar el partido, misma en la que Ramos quedó envuelto pero que afortunadamente salió ileso.

César Ramos Palazuelos es el favorito para ser el árbitro central en la Final del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Ramos sin pitar en Liga MX

Tras dicho episodio y la reanudación de la Liga MX, la Comisión de Árbitros dio a conocer los silbantes designados para este fin de semanas y entre la lista no se encuentra el nombre de César Arturo Ramos Palazuelos, ni como árbitro central ni en el VAR.

Hasta el momento ni la FMF (Federación Mexicana de Futbol) ni la Comisión de Árbitros han dado información al respecto de si se trata o no de un castigo para el silbante mexicano.

Es importante señalar que la ausencia de César Ramos no solo llama la atención por la polémica reciente, sino también porque con esta ya son cinco jornadas en las el colegiado tres veces mundialista no aparece en las designaciones.

El último partido que César Ramos pitó en México este semestre fue en la Jornada 6 cuando fue el encargado de impartir justicia entre Xolos de Tijuana y Pumas. Desde ese momento no ha vuelto a pitar en Liga MX, aunque algunas semanas de su ausencia tienen razón de ser.

César Ramos Palazulos será el encargado de impartir justicia en el León Vs América. Mexsport

¿Por qué César Ramos no pita en México?

Gracias al programa de intercambio que existe entre la Federación Japonesa de Futbol y la Comisión de Árbitros, César Ramos fue elegido para pitar un par de partidos en la J1 League del país nipón.

El mexicano fue el juez central en dos partidos correspondientes a la Jornada 7 y Jornada 8 de la competición, por lo que pasó prácticamente todo el mes de septiembre fuera del país.