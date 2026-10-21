Monterrey aplasta al Puebla y suma tres partidos sin perder

Los Rayados de Monterrey golearon 4-1 al Puebla como visitantes y extendieron a tres partidos su racha sin derrota en el torneo. El equipo dirigido por Matías Almeyda consiguió su segunda victoria consecutiva y se afianzó en puestos de liguilla, con un encuentro pendiente que podría impulsarlo hasta los primeros cuatro lugares de la clasificación.

Con tres anotaciones antes del descanso, Monterrey tomó el control del partido y amplió su ventaja en el complemento, mientras que el Puebla solo pudo descontar en la recta final sin modificar el desenlace.

Raydos todavía tiene un partido pendiente. Adrian Macias/Mexsport

Monterrey resuelve el partido con tres goles en el primer tiempo

Los Rayados abrieron el marcador al minuto 17, cuando un centro de Lucas Ocampos terminó en un remate de cabeza de Diego Rossi que superó al guardameta Ricardo Gutiérrez.

Al minuto 31, Monterrey encontró el segundo gol tras un tiro de esquina. La defensa poblana no consiguió despejar el balón dentro de su área y Hugo Cuypers aprovechó la oportunidad para enviar la pelota al fondo de la portería, ampliando la ventaja del conjunto regiomontano.

El tercer tanto llegó apenas tres minutos después. Tras una salida deficiente de la defensa del Puebla, Oliver Torres envió el balón al área, donde Ocampos controló, giró y remató para firmar su anotación. Con el 3-0, los visitantes llegaron al descanso con una diferencia que condicionó el resto del encuentro.

En la segunda mitad, Monterrey volvió a encontrar espacios para atacar. Al minuto 61, Torres asistió a Roberto de la Rosa, quien avanzó entre tres defensores antes de disparar y marcar el cuarto gol de los Rayados.

El Puebla consiguió descontar al 66’, por conducto de Facundo Alamada, pero el tanto no cambió el desarrollo final. Monterrey mantuvo la diferencia de tres goles hasta el silbatazo definitivo y aseguró una victoria que prolonga su buen momento en el campeonato.

Rayados apunta a los primeros cuatro lugares

Con el triunfo, Monterrey llegó a 20 puntos después de 12 jornadas y se colocó en la séptima posición de la clasificación general. El equipo tiene un partido pendiente, por lo que una victoria en ese compromiso le permitiría aspirar a ocupar uno de los primeros cuatro puestos del torneo.

La combinación de dos triunfos consecutivos y tres partidos sin perder fortalece la posición de los regiomontanos en la pelea por la liguilla. El encuentro pendiente representa una oportunidad para escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares antes del cierre de la fase regular.

Para el Puebla, en cambio, la derrota lo dejó en el decimotercer puesto, con 16 puntos y a cuatro unidades de los lugares de clasificación. Con ese margen por remontar, el equipo poblano enfrenta una situación más complicada en su intento por acceder a la liguilla.