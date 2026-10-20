Chivas es la mejor defensa del Apertura 2026 pese a lesiones y mala racha

Pese a la mala racha de cuatro partidos sin victoria y las constantes lesiones que ha sufrido el equipo, de cara a la jornada 13 del Apertura 2026, las Chivas de Gabriel Milito se consolidan como la mejor defensa del torneo.

Tras 12 jornadas disputadas, el Rebaño Sagrado ha recibido solamente 12 goles, un registro que lo coloca por encima del resto de los equipos de la Liga MX.

Jugadores de Chivas MEXSPORT

Ese número no es casualidad. Mientras otros conjuntos han sufrido filtraciones importantes, el Guadalajara ha mantenido una solidez defensiva notable a lo largo del certamen.

El segundo lugar en este apartado lo ocupa Querétaro, que suma 13 tantos recibidos, apenas uno más que el Rebaño, lo que confirma la diferencia mínima pero significativa que mantiene a Chivas en la cima de las defensas del Apertura 2026.

La relevancia del dato aumenta al observar el contexto. El equipo no ha logrado ganar en sus últimos cuatro compromisos (ante América, Querétaro, Atlas y Tigres), una racha que ha enfriado las aspiraciones de liderato, pero que no ha afectado de forma contundente su estructura atrás.

Muchas lesiones en zona baja, pero Chivas ha sobresalido

Esto no es un dato menor, ya que Chivas ha enfrentado un torneo plagado de bajas por lesión, especialmente en la zona defensiva y mediocampista.

Richard Ledezma y Bryan González estuvieron fuera durante periodos prolongados por lesiones musculares, lo que obligó a Milito a rearmar constantemente la línea de atrás.

Luis Romo y José Castillo continúan sin registrar participaciones relevantes en el Apertura 2026, mientras que Miguel Gómez apenas acaba de recuperar el alta médica y fue incluido en la convocatoria de cara al duelo ante Necaxa.

Aun así, el equipo ha tenido que recurrir a canteranos y a colocar a jugadores en diferentes posiciones, caso de Hugo Camberos y Santiago Sandoval, para cubrir los huecos, como ocurrió en el Clásico Tapatío ante Atlas, donde debutó Leonel Calderón.

La rotación forzada ha sido constante, Milito apenas ha podido repetir alineación en 3 partidos (Puebla, Pachuca y Pumas), pese a ello, el Guadalajara mantiene el mejor registro defensivo del torneo.

Los partidos donde Chivas dejó su arco en cero en el Apertura 2026