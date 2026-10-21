Karim López no vio acción en el arranque de la NBA: ¿Por qué no debutó el mexicano?

El esperado debut de Karim López en la NBA tendrá que esperar a una nueva oportunidad. El alero mexicano no tuvo minutos en duela en la presentación como locales de los Memphis Grizzlies, que vencieron con facilidad 123-103 al Utah Jazz.

A sus 19 años, el sonorense comienza una nueva etapa después de convertirse en el primer basquetbolista nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA; sin embargo, ganarse un lugar en la rotación de Memphis será uno de sus primeros desafíos en este arranque de temporada. El mexicano deberá tener paciencia con los Grizzlies.

Los Grizzlies cuentan con la segunda plantilla más joven de la liga, con varios jugadores que buscan consolidarse. Entre ellos destaca el alero Cameron Boozer, quien recibió el 50 por ciento de los votos como favorito al premio de Novato del Año en la encuesta anual a los gerentes generales de la liga.

¿Qué sigue para Karim López?



En este escenario, López deberá competir por minutos y adaptarse a las exigencias de la NBA. Su ausencia en el primer partido no determina el papel que tendrá durante la temporada, pero su desarrollo en la duela podría ser gradual.

Con 82 partidos en el calendario de la temporada regular, las rotaciones serán clave y el joven seleccionado tricolor podría encontrar oportunidades para demostrar sus habilidades. Su esperado debut podría llegar cuando Memphis visite a Stephen Curry y los Golden State Warriors.

Bajo las órdenes de Tuomas Iisalo, López tendrá que mantenerse preparado para aprovechar cada oportunidad. Cuando dispute su primer partido oficial, se convertirá en el quinto jugador nacido en México en jugar en la NBA, uniéndose a Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez.

A esperar un poco más

Por ahora, el sonorense tendrá que esperar. Su llegada a Memphis representa un paso histórico para el baloncesto mexicano, pero construir una carrera en la mejor liga del mundo requerirá paciencia y trabajo.