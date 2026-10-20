Video: Memo Ochoa sigue de tour. Ahora le tocó a Fuerza Regida “pelotear” con el portero

Guillermo Ochoa se está despidiendo de las cachas, más no de los escenarios.

El ex portero de la Selección Nacional de México, y quien el próximo sábado tendrá su partido de homenaje con las Águilas del América en el Estadio Banorte, se presentó este martes en un evento con el grupo Fuerza Regida.

Paco Memo convivió con la agrupación en el evento de los Billboard Latin Music, en Miami, Florida, donde estuvieron los cinco integrantes de Fuerza Regida.

“Antes de irnos quiero preguntarle, usted estaba ahí a unos cuantos metros: ¿fue penal (en Brasil 2014 contra Holanda?”, preguntó el vocalista de la agrupación.

“Nunca”, respondió Ochoa, arrebatando las carcajadas de los asistentes al evento.

De las anécdotas que más llamaron la atención durante la convivencia fue la del líder de la banda, Jop (Jesús Ortiz Paz), quien reveló que soñó en ser futbolista profesional, pero lo que más trabajo le costó no fue dentro del terreno de juego, sino fuera de él.

“Todos quisimos ser futbolistas profesionales”, le respondió Jop a Memo. “Y (...) la rodilla”, completó Ochoa.

“No, el problema fue la comida, para ser futbolista tienes que estar bien perrón”, comentó el líder de la agrupación californiana.