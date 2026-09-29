¿Regreso a los 70? Filtran jersey del América por sus 110 años

Una colección de Adidas para conmemorar los 110 años del Club América comenzó a circular en Internet. Las imágenes difundidas por Footy Headlines muestran un jersey y otras prendas que podrán salir a la venta.

El aniversario del América se celebra el próximo 12 de octubre; dos días antes, el equipo disputará el encuentro contra Rayados de Monterrey, donde podríamos ver alguna de estas prendas.

Una comparación con décadas atrás

La pieza principal es el jersey, que presenta una base de color crema con detalles en azul y un escudo de apariencia retro. El diseño retoma características de las camisetas que utilizó el América durante los años 70.

La estética también guarda relación con una de las imágenes que circulan alrededor de la filtración, en la que aparecen Carlos Reinoso y Enrique Borja con una camiseta de aquella época.

Los futbolistas portan un diseño de los años 70 en el que estará inspirada la colección de su 110 aniversario. Footy Headlines

¿Qué se conoce de la colección?

La colección, además de contar con el jersey, contempla otras prendas de Adidas Originals. Entre los diseños filtrados aparecen una sudadera y otras piezas en tonos azules, acompañadas por detalles en amarillo pastel y elementos relacionados con la identidad del América.

La línea está pensada para los aficionados, por lo que las prendas formarían una colección de venta general al público. Esto no significa necesariamente que la camiseta mostrada en la filtración sea la que utilizará el equipo durante los partidos.

¿Qué relación tiene con la historia del América?

Los años 70 representan una etapa importante para las Águilas, especialmente por el campeonato de Liga conseguido en la temporada 1970-71.

El América comenzó aquella serie con resultados irregulares, pues después de sus primeros 10 partidos acumuló cuatro victorias, un empate y cinco derrotas.

El equipo logró cambiar el rumbo del torneo y llegó hasta la final, donde enfrentó al Toluca en el Estadio Azteca; el equipo azulcrema impuso el 2-0 y conquistó el campeonato de Liga.

Más de cinco décadas después, el América llega a sus 110 años con un panorama diferente. En el Apertura 2026, el conjunto de las águilas se mantiene entre los primeros lugares de la clasificación y busca cerrar el torneo con un nuevo título para sumar a su historia.

El América buscará seguir en los primeros lugares de la clasificación en la Apertura 2026 para sumar un título más a la lista. Realidad Americanista

¿Cuándo se lanzará la colección?

De acuerdo con Footy Headlines, los diseños están contemplados para salir a principios de octubre.

Hasta el momento, Adidas y el Club América no han presentado oficialmente la colección. Por ello, los diseños difundidos corresponden a una filtración y algunos detalles pueden cambiar antes de su eventual lanzamiento.