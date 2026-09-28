Henry Martin anotó su cuarto hat-trick con América: 3 equipos de Liga MX ya no existen

Lo que parecía una coincidencia hoy aparenta ser una costumbre. Frente a Necaxa, Henry Martin anotó su cuarto hat-trick con América y trajo a la memoria sus noches de ensueño vistiendo la playera de las Águilas; Lobos BUAP, Veracruz y Mazatlán recibieron 3 goles del capitán azulcrema y terminaron desapareciendo… los Hidrorayos en la mira.

El domingo 27 de septiembre, Henry Martin llegó a 123 goles con la playera de América y se acerca al podio de los máximos anotadores en a historia del conjunto de Coapa, quedando por detrás de Octavio Vial (152), Cuauhtémoc Blanco (153) y ‘Zague’ (188).

Henry Martín celebra su cuarto hat-trick vistiendo la playera del América. Mexsport

Siempre que Henry Martin anotó hat-trick, los equipos que sufrieron sus tres anotaciones terminaron desapareciendo del futbol mexicano, por lo que Necaxa deseará romper con esa racha:

Lobos BUAP / Clausura 2018

La primera vez que Henry Martin anotó 3 goles en un mismo partido con América fue ante Lobos BUAP, equipo dirigido por Rafael Puente del Río que cayó 5-1 ante Miguel Herrera y compañía.

El delantero únicamente necesitó de 11 minutos para batir en tres ocasiones al arquero Jorge Villalpando. Un año después, el conjunto poblano disputó su último torneo y desapareció del futbol mexicano.

Fecha: sábado 3 de febrero, 2018 - Jornada 5, Clausura 2018.

Ante Lobos BUAP, Henry Martin celebra su primer hat-trick vistiendo la playera de América. Mexsport

Veracruz / Apertura 2019

En el último partido oficial de Veracruz, Henry Martin consumó la goleada de 0-5 en el Estadio Luis Pirata Fuente, sumando su segunda víctima luego de anotar un hat-trick dentro de la Liga MX; convirtió los últimos 3 goles del compromiso luego de las anotaciones de Bruno Valdéz y Nicolás Castillo.

Fecha: viernes 8 de noviembre, 2019 - Jornada 18, Apertura 2019.

Henry Martin le anotó hat-trick a Veracruz en el último partido oficial en la historia de los Tiburones Rojos. Mexsport

Mazatlán / Clausura 2023

El tercer conjunto al que Henry Martin se despachó fue a Mazatlán, quienes sufrieron una goleada de 6-0 en el Coloso de Santa Úrsula en el que representó el peor torneo de su corta historia, cosechando únicamente 7 puntos dentro de la Fase Regular.

Con goles en el 33’, 58’ y 90’, La Bomba yucateca sumaba un nuevo hat-trick que terminaría desapareciendo a los morados arrebatándoles la ilusión de mantenerse con vida dentro del futbol mexicano.

Fecha: sábado 28 de enero, 2023 - Jornada 4, Clausura 2023.

Henry Martin anota su tercer hat-trick con América frente a Mazatlán, equipo que años después desapareció. Mexsport

Necaxa / Apertura 2026

Un nuevo capítulo podría escribirse en la historia de Necaxa con América, ya que las Águilas descendieron a los Hidrorayos en 2009 y Henry Martin se encargó de anotarle 3 goles a un conjunto histórico dentro de la Liga MX, mismo que cuenta con un legado como lo es el de los Once Hermanos, que terminó con vitrinas en la sala de trofeos necaxista.

Será cuestión de tiempo para conocer su Necaxa se convierte en la cuarta víctima de Henry Martin o si se convierten en el conjunto que marca un antes y un después de un delantero que ya cuenta con su nombre imborrable dentro del legado azulcrema.

Fecha: domingo 27 de septiembre, 2026 - Jornada 10, Apertura 2026.

BFG