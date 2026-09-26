"Aprendí a valorar la grandeza del América": Emilio Lara confiesa lo difícil de dejar el Nido 

Emilio Lara no quiere desaprovechar ni un minuto en su regreso con el América. El defensa reveló lo duro que fue salir a préstamo al Necaxa.

“Muy feliz de regresar a casa. Teniendo 10 años, llegué aquí al club, crecí aquí, me siento otra vez cómodo, me siento feliz. Estuve en una gran institución como Necaxa, sobre todo aprendí a valorar lo que es la grandeza de América.

"En la búsqueda de minutos siento que adquirí esa experiencia, me vino muy bien, fueron dos años estando fuera de casa y sí valoré muchísimas cosas, ahora soy más consciente", confesó el lateral azulcrema.

El futbolista de 24 años también apuntó a las ventajas de infraestructura y mediáticas que se brindan en Coapa.

“Me tocó estar en una gran institución (Necaxa). Quizá no tiene las mismas comodidades que te da este club, no sólo extra cancha, también dentro de, pero siento que es más dependiendo del jugador, también la comodidad de que están atentas muchas más personas que lo que están en otra institución”.

Con su retorno al América, la competencia interna de Emilio Lara queda con Kevin Álvarez y Dagoberto Espinoza: “Siempre es una competencia sana. Nosotros buscamos día con día ganarnos el puesto en el once y vamos viendo a quién elige (Guillermo) Almada”.

Con la fecha FIFA empalmada con la J-10 del torneo Apertura 2026, Emilio Lara apunta a la responsabilidad de su posición y el papel de titularidad que le espera con la visita a su exequipo, los Rayos del Necaxa.

"Nosotros como profesionales nos tenemos que adaptar siempre al sistema de juego que nos propongan. Estoy buscando aportar siempre mi granito de arena y quizá la intensidad sea algo que me favorezca, pero donde me pongan voy a dar lo mejor de mí.

"Creo que mi mejor escenario es día con día, que vea que estoy en crecimiento, que me estoy adaptando a su sistema de juego, no siento que sea tanto el fin de semana, sí es el examen, pero día a día voy paso a pasito para estar en el once”.

Sueño del Tricolor sigue intacto

En su carrera, el defensa ha tenido dos llamados a la Selección Mexicana. Una en la era de Gerardo Martino y otra en la de Javier Aguirre. Ambos, amistosos. También figuró como una promesa del futbol nacional por su destacada participación en el Mundial Sub-17, en la que México alcanzó la final ante Brasil.

En ese sentido, el americanista anhela su regreso a una convocatoria ahora que recién inicia el ciclo del seleccionador Rafael Márquez.

“Me tengo que ganar ese privilegio de portar la del Tri. Ya llegará el momento, el Káiser y su cuerpo técnico tomarán una decisión. Es algo que no depende de mí, pero sí lo busco”.

Por ello, su enfoque es hacer valer el favoritismo y obligación del América por dominar la Liga MX.

"América siempre va a estar dentro de los favoritos, América es un grande y vamos a buscar el campeonato. Veo a un equipo muy completo, un equipo lleno de grandeza. Son jugadores de mucha calidad, siento que van a sumar muchísimo dentro del plantel”.

Opina de la crisis del ascenso y descenso

Y antes de comenzar la práctica en Coapa, Emilio Lara dejó un mensaje de solidaridad para el gremio que busca restaurar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

“Soy empático con mis compañeros. Es un tema que desconozco, que ya le toca a la directiva arreglarse, pero que bien que compañeros tengan ganas de dar el salto a Primera División”, concluyó.

Rendimiento de Emilio Lara en su regreso al América

• Ganó el 100 por ciento de los duelos aéreos (4 duelos aéreos ganados; 100% de efectividad).

•⁠ ⁠ Registró 75% de efectividad en acciones de tackle vs. Regate. (3 tackles realizados y 1 vez superado por regate; 75% efectividad).

•⁠ ⁠ Fue 2.º del América en presiones (14 presiones 3 provocaron una acción fallida del rival).

•⁠ Fue uno de los jugadores del América con mayor participación en pase (60 pases en juego abierto, 85% de precisión de pase).

•⁠ Ganó todos sus duelos aéreos y realizó 7 despejes (4/4 duelos aéreos; 7 despejes, 2.º registro más alto del América).

•⁠ Lara hizo 14 recuperaciones; el América hizo 82 en total, por lo que él participó directamente en aproximadamente 17% de todas las recuperaciones del equipo.

•⁠ Esas 14 recuperaciones + 6/9 duelos defensivos + 6 interceptaciones + 7 pases progresivos completados se reflejan como el bloque más potente en defensa.

Fuente: StatsBomb | Inteligencia Deportiva