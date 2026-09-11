Mateo Chávez brilla con AZ Alkmaar, pero enciende las alarmas por posible lesión

Mateo Chávez volvió a destacar con el AZ Alkmaar durante el empate ante Willem II Tilburg, en el inicio de la sexta jornada de la Eredivisie. Sin embargo, el mexicano no pudo terminar el encuentro después de sufrir molestias tras una caída y dejó a su equipo con 10 jugadores durante el tiempo agregado.

En la parte final del partido, Chávez saltó para intentar despejar una pelota rival, pero no logró caer de forma adecuada. El futbolista permaneció en el terreno de juego mientras el cuerpo médico del AZ Alkmaar ingresó para atenderlo y evaluar su situación.

Después de recibir atención durante algunos minutos en el área técnica, el mexicano intentó regresar al campo para disputar el tiempo de compensación y no dejar a su equipo con uno menos.

Sin embargo, cuando buscaba continuar, Chávez volvió a sentir molestias y tuvo que tirarse nuevamente sobre el terreno de juego. Finalmente, salió del partido y el AZ Alkmaar disputó los cuatro minutos agregados con un jugador menos.

El empate complica al AZ Alkmaar en la pelea por el liderato

El resultado dejó un sabor amargo para el equipo del mexicano, que buscaba conservar el liderato en solitario al comenzar la actividad de la sexta fecha de la Eredivisie.

Antes del encuentro, el AZ Alkmaar mantenía una ventaja de dos puntos sobre el PSV Eindhoven, que ocupa la segunda posición. El empate ante Willem II Tilburg no permitió al conjunto de Chávez ampliar esa diferencia y dejó abierta la posibilidad de perder el primer puesto.

El PSV todavía tiene un partido pendiente y cuenta con una mejor diferencia goleadora. Por ello, una victoria ante el Sparta Rotterdam este domingo 13 de septiembre le permitiría asumir el liderato general de la competencia.

Para Willem II Tilburg, el punto obtenido tuvo otra importancia. El resultado le permitió abandonar momentáneamente los puestos de descenso, además de conseguirlo en su visita al equipo que llegaba como líder del campeonato.

Mateo Chávez jugará la Europa League con AZ Alkmaar. X: @AZAlkmaar

AZ Alkmaar prepara su debut en la Europa League

La situación de Chávez se presenta justo antes del inicio de la actividad europea para el AZ Alkmaar. El equipo neerlandés se prepara para disputar la primera fase de la UEFA Europa League, con una visita al Sunderland AFC.

El encuentro está programado para el próximo miércoles 16 de septiembre en el Stadium of Light. La posible ausencia del mexicano representa una preocupación para el conjunto dirigido por Leeroy Echteld.

La evolución de Chávez será determinante de cara al compromiso europeo, después de que el lateral tuviera que abandonar el terreno de juego durante los últimos minutos del encuentro de Eredivisie.