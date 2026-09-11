Allan Saint-Maximin no tiene nada contra el América ni con México

Allan Saint-Maximin, extremo francés, llegó al América como estrella. A principio de agosto de 2025, las Águilas hicieron oficial su fichaje y meses después dejó la institución por un problema que tuvieron sus hijos en la escuela. Ante este hecho, el futbolista exculpó al cuadro de Coapa y aseguró que tampoco tiene en nada en contra del pueblo mexicano.

“No fue culpa del Club América. No tengo nada en contra de ellos, ni de los jugadores ni del pueblo mexicano. Amo al club. Fue uno de los mejores lugares en los que he estado con mi familia”, indicó Maximin en una entrevista a la BBC.

Allan Saint-Maximin afirmó que no tiene nada contra el América, jugadores ni con México Mexsport

Un 29 de enero de 2026, el francés publicó un mensaje en Instagram, donde señala: “El problema no es el color de la piel, es el color de los pensamientos… Hay una cosa que nunca toleraré, que ataquen a mis hijos…”.

Ante ello, Allan Saint-Maximin admitió que pasaron algunas cosas con sus hijos en su escuela y les explicó a ellos que no era normal.

“Me dio un poco de pena lo de mi hijo, pero este tipo de cosas pasan en todas partes, incluso en Francia, mi país de origen. Como les dije, no tienen por qué aceptarlo. Sea cual sea tu color de piel, no tienes por qué aceptar esto”, comentó.

El 31 de enero de 2026, el América le dio las gracias a Allan Saint-Maximin Mexsport

Se dice que el fichaje de Allan Saint-Maximin fue por 11.5 millones de dólares. El delantero francés disputó 16 partidos y un 31 de enero, el América le dio las gracias.

“Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”, publicó las Águilas.

Actualmente, Maximin juega en la MLS, con Charlotte FC.