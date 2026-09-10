América prende las alarmas con Carlos Álvarez; Santiago Baños explica qué pasó

El América ha desbordado dinero en este verano y quizá la joya de sus compras fue el español Carlos Álvarez, por el que el Levante pedía 15 millones de euros, pero que aterrizó en México por menos de la mitad de esa cantidad.

La polémica vino después, cuando una serie de revisiones de los médicos del América hicieron saltar las alarmas al señalar que llegó con pubitis, un dolor que se acentúa en las ingles o en la parte baja del abdomen y es muy molesto. Su recuperación puede ir de las dos semanas hasta los seis meses.

¿Está lesionado Carlos Álvarez, refuerzo del América?



En ese sentido y defendiendo su compra, Santiago Baños, presidente del América, explicó que no tiene en este momento tal malestar, sino que lo sufrió con anterioridad.

América fichó a Carlos Álvarez desde el equipo Levante Instagram

No está lesionado. Para los doctores a la distancia… tuvo un problema de pubitis como muchos jugadores lo tienen, hoy está bien, obviamente sigue haciendo sus ejercicios de fortalecimiento, estiramiento, para que no regrese el tema".

Si alguien pensaba que la gran contratación del América jugaría en el partido más importante del calendario para muchos, el de este fin de semana contra Cruz Azul, las conclusiones son severas. El proceso de adaptación y la calidad del fichaje obligan al club a mantenerlo al margen al menos todo lo que resta de septiembre.

“Fue hace más de tres o cuatro meses cuando presentó el problema de pubitis. Hoy está bien, tuvo los exámenes médicos y él refiere que se siente bien. Tuvo ese problema, puede ir o venir, pero al día de hoy con los trabajos necesarios y con todo lo que tenemos a la mano se pueden controlar”, atajó Santiago Baños.

El América ya sufrió de pubalgia con Kevin Álvarez

Un caso reciente en el América fue el de Kevin Álvarez, jugador que compraron en 11 millones de dólares al Pachuca y después de seis meses se lesionó de pubitis, teniendo que frenar todo un torneo. Incluso, en las celebraciones del título del Apertura 2023, aparece en silla de ruedas con sus compañeros para levantar la copa.