Piden respeto especial para el Clásico Monterrey-Tigres

Fernando Gorriarán destacó que en la Liga MX puede haber un “montón de Clásicos”, pero el de Monterrey-Tigres merece un respeto especial. Este sábado se vivirá la edición 143 del Clásico Regio dentro de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026, en el Estadio BBVA.

“Es especial, no tengo duda de que para mi y para muchos, es más pasional. Puede haber un montón de Clásicos en la Liga, pero creo que por calidad-afición, las dos aficiones son muy apasionadas por sus equipos, por sus colores, creo que se merece un respeto especial. No sé si es el mejor o no, es cuestión de gustos, a algunos les puede gustar más a otros menos, pero sí es un Clásico muy importante en nuestro país”, afirmó el originario de Montevideo, Uruguay.

Ante la ausencia de grandes jugadores, Fernando Gorriarán aseguró que han sabido responder Mexsport

Los Tigres dominan el historial en el Clásico Regio, al tener 50 victorias por 47 de Monterrey. Los Rayados traen una racha positiva, donde suman cinco partidos consecutivos sin derrota en su casa ante los felinos.

Para el encuentro de este sábado 12 de septiembre de 2026 y que se estima que inicie a las 19:10 horas, Gorriarán admite que es difícil que no esté André-Pierre Gignac, pero todavía tienen a otra leyenda, como Nahuel Guzmán.

“Es difícil llegar mañana y no estar con él (Gignac), lo que significa el partido para lo que es él para Tigres, más que nada. Entonces, seguimos teniendo a Nahuel, que también es una de las leyendas. Sí, no va a estar André, no va a estar Guido, ya en su tiempo no estuvo Rafa, se han ido nombres muy pesados y creo que hemos podido responder a medida que han pasado los Clásicos y esta no va a ser la excepción”, aseguró el mediocampista, que ha disputado seis partidos como titular y lleva un gol en el Apertura 2026.

En esta semana, se han incorporado Emiliano Gómez y Guillermo “Memote” Martínez, por lo que esperan transmitirles confianza y tranquilidad para el Clásico Regio.

“Ha sido una semana especial, van a ver jugadores y chicos que van por su primer Clásico, intentar transmitirles la confianza y tranquilidad y el apoyo de toda la gente. Lo que nos jugamos mañana son más que tres puntos”, señaló.

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Canal 5.

TUDN.