Evenepoel gana el Gran Premio de Québec 2026; ¿qué pasó con Isaac del Toro?

Remco Evenepoel se proclamó ganador del Gran Premio Ciclista de Québec 2026, una de las pruebas más exigentes del calendario UCI WorldTour, después de protagonizar una intensa definición en los kilómetros finales.

El ciclista belga confirmó los pronósticos y consiguió imponerse en una carrera marcada por el desgaste y la alta exigencia. Evenepoel supo administrar sus fuerzas durante la parte decisiva para cruzar la meta con un tiempo de 4 horas, 40 minutos y 21 segundos.

Evenepoel se impone en un final de máxima exigencia

La pelea por la victoria se intensificó durante los últimos kilómetros, con Giulio Ciccone entre los principales contendientes. Evenepoel aprovechó el momento decisivo para tomar ventaja y demostrar su fortaleza en uno de los recorridos más demandantes del calendario internacional.

Anthon Charmig también consiguió mantenerse en la disputa por las primeras posiciones durante el tramo final de la competencia.

El triunfo representa un resultado importante para Evenepoel, quien volvió a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel en pruebas de un día y frente a algunos de los principales corredores del pelotón internacional.

Isaac del Toro no logra meterse al Top 10

El mexicano Isaac del Toro llegaba al Gran Premio de Québec como uno de los corredores a seguir y como integrante del UAE Team Emirates-XRG.

Del Toro logró mantenerse durante buena parte de la carrera dentro del grupo principal, pero en los kilómetros finales perdió posiciones y quedó fuera de la pelea por los primeros lugares.

De acuerdo con los resultados preliminares, el mexicano terminó fuera del Top 10, por lo que no pudo concretar su objetivo de luchar por la victoria.

Aunque el resultado estuvo lejos de las primeras posiciones, la participación de Del Toro representa una nueva experiencia en su proceso dentro de las grandes competencias del ciclismo internacional.

Con Evenepoel al frente, el Gran Premio de Québec volvió a ofrecer una definición de alto nivel y confirmó la exigencia de una prueba que reúne a algunos de los mejores ciclistas del mundo.