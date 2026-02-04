Brasileños Santos y Fluminense se adelantan al América por Emiliano Gómez 

Mientras que el América analiza y sondea opciones para reforzar su ataque, en la liga brasileña Serie A un par de clubes ya se fijaron en una joya de la Liga MX.

El Santos y el Fluminense están interesados por el delantero uruguayo Emiliano Gómez, de 24 años y actual jugador del Puebla, anticipó Ramiro Soria, periodista del programa de radio en Uruguay, Carve Deportiva 1010AM.

El Santos busca suplir las bajas ofensivas en esta temporada de Luca Meirelles y de Guilherme, mientras que el Flu la de Isaque.

Emiliano Gómez es un jugador por el que América volvió a mirar y que encaja con los perfiles que busca tras los últimos movimientos de su plantilla, con las salidas de Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y próximamente con Rodrigo Aguirre, quién apunta a una atractiva oferta de los Tigres; el conjunto regio en su momento también tuvo interés por Gómez.

De igual manera, según el medio brasileño, otros equipos de la Liga MX se han acercado al Puebla para conocer el estatus del atacante charrúa, quién no ha podido destaparse con goles en las cuatro jornadas del Clausura 2026.

El uruguayo además de centro delantero puede desempeñarse como volante por izquierda; tiene un valor que ronda los 2 millones de dólares .

Al momento, de acuerdo a fuentes cercanas de La Franja del Puebla, ni los equipos brasileños ni las Águilas del América han puesto una oferta formal por el delantero uruguayo.

Cabe recordar que el mercado de fichajes en México cierra el próximo 9 de febrero.

Emiliano Gómez llegó al Puebla en el Apertura 2024. Surgió de la cantera del Defensor SC y posteriormente jugó para Boston River. Salió a Italia con el Sassuolo sub-19 y en España con el Albacete, ambos a préstamo, para después llegar al Puebla, donde ha subido su valor.