¿Por qué se fijó Flamengo en Diego Reyes? América prepara la salida de una joven promesa

En las Fuerzas Básicas del América se cocina la salida de un jugador hacia el extranjero. Diego Reyes perfila a convertirse en el nuevo fichaje del Flamengo de Brasil.

Tras los primeros reportes que circularon en Brasil y México, se dieron a conocer que el Flamengo negoció con el América un préstamo por lo que resta del 2026 y con opción a compra del joven delantero.

Cabe señalar que la negociación tiene hasta el 3 de marzo para concretarse. Después cerrará la ventana de transferencias para el futbol brasileño.

En este sentido, el futbolista nacido en Toluca, Estado de México, se involucrará con la categoría Sub-20 del Flamengo y en los entrenamientos con el primer equipo que dirige Filipe Luís.

De acuerdo con ESPN, Diego Reyes entró en el radar de los visores del Flamengo desde octubre del año pasado, por su participación con la Selección Mexicana Sub-18. En la gira por Portugal, el delantero americanista le anotó al Sporting de Lisboa Sub-19.

Diego Reyes registra dos apariciones en la Liga MX, con el América. El acuerdo con el Flamengo será de préstamo durante el 2026 y con opción a compra. Liga MX

Diego Reyes Costilla, nacido el 3 de septiembre de 2007, llegó al Nido de Coapa en el 2021con el equipo Sub-214, pero hizo notar su nombre en julio del 2024, por ser uno de los canteranos más jóvenes en la historia del américa en debutar en la Primera División Liga MX.

Su aparición en el primer circuito lo hizo contra el Atlético de San Luis, en la Jornada 1 del Apertura 2024. En aquella visita al Estadio Alfonso Lastras Ramírez, los potosinos se impusieron 2-1 a las Águilas del América; sin embargo, el joven delantero ingresó con el juego prácticamente resuelto para los locales (tomó el lugar de Álvaro Fidalgo, al minuto 89’).

Similar en su segunda participación con el primer equipo, en la jornada siguiente. Diego Reyes entró por Erick Sánchez (88’), con el marcador a favor del América (3-1), en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Actualmente en la categoría Sub-21, Diego Reyes suma cuatro juegos, todos de titular (302 minutos), y tres anotaciones.

A nivel de selecciones, Diego Reyes tiene registro de dos juegos con México Sub-18 y ocho con México Sub-16.