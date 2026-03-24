Álvaro Fidalgo ya entrena con la Selección Mexicana: Así luce el 'Maguito' los colores del Tri

La espera terminó para miles de aficionados que soñaban con ver este momento. Tras un proceso que tomó años de trámites y mucha paciencia, Álvaro Fidalgo se presentó oficialmente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para vivir su primer día como seleccionado nacional. El mediocampista, que dejó una huella imborrable en el América antes de emigrar al Real Betis en España, por fin se puso la indumentaria de entrenamiento de la Selección Mexicana y se puso a las órdenes de Javier Aguirre. La imagen del 'Maguito' con el escudo de la federación en el pecho inundó las redes sociales, confirmando que el refuerzo más esperado para el mediocampo mexicano ya es una realidad.

Álvaro Fidalgo controlando el balón. Foto: Captura de pantalla

LA PRIMERA PRÁCTICA DEL 'MAGUITO' BAJO LA MIRADA DEL VASCO AGUIRRE

Desde las primeras horas de la mañana, la expectativa en las instalaciones del CAR fue total. Las cámaras de la Selección Mexicana capturaron cada movimiento del volante asturiano, quien mostró una sonrisa constante pero también una concentración absoluta. Durante los ejercicios con balón, Álvaro Fidalgo exhibió esa técnica depurada que lo llevó a destacar en LaLiga y que ahora busca poner al servicio del futbol nacional. El cuerpo técnico encabezado por el ‘Vasco’ Aguirre observó de cerca su capacidad de distribución y el ritmo que trae desde el viejo continente, factores que lo colocan como un candidato serio para adueñarse de la titularidad de inmediato.

Álvaro Fidalgo caminando en el campo del CAR. Foto: Captura de pantalla

Lejos de mostrarse tímido por ser el 'nuevo' del grupo, a Fidalgo se le vio participativo y con una adaptación veloz al sistema de juego que propone el estratega mexicano. El mediocampista entiende que el tiempo es oro, pues esta convocatoria representa la última gran oportunidad para llenar el ojo del entrenador antes de que se defina la lista final para el Mundial 2026. Su integración al grupo resultó natural, platicando con varios de sus excompañeros de la liga local y mostrando ese liderazgo silencioso que lo caracteriza.

EL IMPACTO DE FIDALGO DE CARA A LOS DUELOS ANTE PORTUGAL Y BÉLGICA

La llegada de Fidalgo no solo suma calidad técnica, sino que refresca la ilusión de una fanaticada que exigía caras nuevas en el esquema nacional. El video de presentación que lanzó el Tri en sus plataformas oficiales alcanzó miles de reproducciones en cuestión de minutos, demostrando que el morbo y la alegría por ver a un europeo defender nuestra bandera siguen a tope. El reto para el exjugador azulcrema será replicar ese nivel que mostró en el Estadio Azteca, pero ahora con la presión de representar a todo un país en la antesala del Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo dando un pase de pierna derecha. Foto: Captura de pantalla

El calendario no da tregua y los exámenes que vienen son de altísimo nivel. La intención de Javier Aguirre es probar a Fidalgo en situaciones de juego real lo antes posible, por lo que su debut podría darse en los próximos encuentros de preparación frente a las potencias de Portugal y Bélgica. La competencia interna en la zona medular creció exponencialmente con su arribo, obligando a otros referentes a elevar su nivel si no quieren perder su puesto ante el 'Maguito'. Sin duda, inició una nueva era en el futbol de nuestro país y Fidalgo ya porta con orgullo los colores que prometió defender.