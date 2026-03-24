¿Infantino en el Azteca? El presidente de la FIFA alista gira por México previo al Mundial

A unos días del partido entre México y Portugal que servirá como fiesta para la reinauguración del Estadio Azteca ha surgido un fuerte rumor de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaría presente en el duelo del próximo sábado, esto como parte de una visita de trabajo de cara al Mundial 2026.

La agenda de Infantino no solo está enfocada en disfrutar el partido, sino en realizar un recorrido a las instalaciones de México que albergarán partidos de la fase de grupos y de ronda de eliminación directa en el próximo Mundial que arranca en junio con la inauguración en el Estado Azteca en el duelo México contra Sudáfrica, encuentro que corresponde al grupo A.

El recorrido del presidente de la FIFA iniciaría en Monterrey, en el Estadio BBVA para después trasladarse al Estadio Akron de Guadalajara. Ambos escenarios albergarán partidos de repechaje en los próximos días, por lo que no está claro si asistirá a esos encuentros donde se repartirán los últimos boletos para el Mundial, pero que también servirán de ensayo para los protocolos.

La joya de la corona: El regreso al Estadio Azteca

El punto culminante de la gira será la esperada reinauguración del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) en el partido del 28 de marzo ante Portugal. Se espera que antes del partido, Gianni Infantino se reúna con autoridades de la Federación Mexicana de Futbol así como con autoridades del gobierno para revisar protocolos finales.

Más allá de los reportes técnicos, la presencia de Infantino es un voto de confianza a México. Si bien él nunca ha puesto en duda la sede, algunos medios, tanto nacionales como internacionales, aprovecharon hechos de violencia en semanas pasadas para impulsar una campaña en la que cuestionaban si el país estaba listo para albergar un tercer Mundial, algo que Infantino ha sostenido en todo momento.