Fidalgo pierde la titularidad y Betis cae de nueva cuenta en LaLiga

Betis perdió 2-1 ante Athletic de Bilbao en un partido donde Álvaro Fidalgo, de nueva cuenta, arrancó como suplente y terminó sin minutos justo antes de reportar en su primer llamado a la Selección Mexicana.

Con la presencia de Marc Roca y Sofyan Amrabat en la mitad de la cancha, Betis arrancó sufriendo el compromiso en San Mamés, donde Dani Vivian logró poner por delante a los locales y Oihan Sancet aumentara la ventaja justo antes de marcharse a los vestidores.

Una vez arrancado el segundo tiempo, Manuel Pellegrini dio ingreso a Sergi Altimira en lugar de Marc Roca, tomando al español como primera opción en el mediocampo por encima de Álvaro Fidalgo.

Para la segunda y tercera ventana de cambios, el estratega decidió modificar en otras zonas del campo, dejando sin minutos al centrocampista de la Selección Mexicana y relegándolo una vez más a la banca, tal y como sucedió en ambos partidos de Europa League ante Panathinaikos, aunque en la vuelta sí contó con actividad.

Finalmente, Betis descontó la desventaja y Pablo Fornals puso el 1-2 final, estancándose en 44 unidades y manteniendo el 5º peldaño de la tabla en busca de seguir en el sitio que da acceso a Europa League para la siguiente temporada.

El siguiente paso para Álvaro Fidalgo será regresar a Sevilla y emprender el vuelo hacia CDMX para reportar en el Centro de Alto Rendimiento en su primer llamado con la Selección Mexicana, Fecha FIFA en la que el Tri se medirá a Portugal en el Estadio Azteca y a Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

Por su parte, el siguiente compromiso de Betis será el sábado 4 de mayo, cuando se midan al Espanyol y comiencen a preparar su duelo frente a Braga por los Cuartos de Final de ida en la Europa League.

BFG