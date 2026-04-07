Por primera vez: Álvaro Fidalgo y Betis por TV Abierta en México

Desde la llegada de Álvaro Fidalgo al Betis, por primera vez se podrá seguir un partido del conjunto verdiblanco EN VIVO a través de TV Abierta en México; será este domingo 12 de abril cuando se lleve a cabo el compromiso correspondiente a la Jornada 31 de LaLiga.

Sin actividad en LaLiga desde el 15 de marzo, Álvaro Fidalgo y Betis se encuentran en el tramo final de la temporada en busca de permanecer en el quinto peldaño de la clasificación y soñar con un cierre pletórico que los lleve a jugar Champions League la siguiente campaña.

Con 11 triunfos, 12 empates y 7 derrotas a lo largo del torneo liguero, Betis es 5º y enfrentará al Osasuna, quienes marchan 9º de la tabla general y necesitan de los 3 puntos para mantenerse en la contienda por ubicarse en puestos europeos.

Osasuna llegará a este compromiso luego de haber empatado 2-2 frente al Alavés, mientras que Betis podría sufrir el viaje realizado a Braga para enfrentar el partido correspondiente a los Cuartos de Final de Europa League, certamen en el que se mantienen con vida en busca de un resultado histórico.

Todos los detalles del Osasuna Vs Betis

Estos son cada uno de los detalles para ver EN VIVO al Betis en LaLiga, duelo en el que Álvaro fidalgo podría cortar con prácticamente 1 mes sin actividad en el campeonato español… o seguir incrementando una intensa sequía.

En los últimos compromisos del Betis, fueron Pablo Fornals, Sofyan Amrabat y Sergi Altimira quienes se apropiaron de la media cancha.

Partido: Osasuna Vs Betis.

Día: domingo 12 de abril, 2026.

Horario: 06:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: El SADAR / 23,576 espectadores.

Instancia del torneo: Jornada 31 de LaLiga.

Canales de TV: Canal 5.

Alternativas por streaming: IzziGo y Sky+

BFG