"Mediocre como él solo": Duras críticas de la afición del Betis a Álvaro Fidalgo

La afición del Betis no ha tenido piedad con el desempeño del naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo luego del partido de ida de los Cuartos de Final de la Europa League donde el Betis empató a un gol ante el Braga, un encuentro donde el exjugador del América recibió fuertes críticas.

Fidalgo regresó a la titularidad este 8 de abril de 2026, algo que no sucedía desde mediados de marzo, pero su desempeño dejó un sabor amargo.

Un comentario en la red social X señaló que: “Fidalgo creo que es el fichaje más criticable para Fajardo, es que no se le ve nada, mediocre como él solo. Nivel Getafe y cuidao”.

Ese comentario generó diversas respuestas por parte de otros seguidores del equipo como el siguiente: “Se queda parado con el balón, tiene 0 visión de juego”, mientras que otros subieron de tono incluso haciendo referencia a los mexicanos. "El partidito de Fidalgo es para que se escondan los mexicanos un mes al menos".

Sin embargo, no todo fueron críticas de este tipo, también hubo quienes salieron en defensa del ahora mexicano.

“Podrá tener partidos mejores y partidos peores, pero decir que Fidalgo no tiene nada demuestra que lo más redondo que has visto en tu vida es una lavadora”, se podía leer en una de las respuestas al comentario original.

Otros incluso señalaban que el primer crítico tal vez ni siquiera observó el partido o simplemente lo escuchó por la radio. “Hay que ver el fútbol con la tele encendida para opinar”.

En el juego de este miércoles, Manuel Pellegrini utilizó a Fidalgo como media punta durante 63 minutos, una posición inusual para él, buscando control de balón junto a Amrabat y Fornals; sin embargo, la estrategia resultó inoperante al frente.

Ahora, el mexicano tendrá que demostrar su valor en el partido de vuelta que se realizará el 16 de abril a las 13 horas.