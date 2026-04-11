Atlético de Madrid cae ante Sevilla, pero el mexicano Obed Vargas juega los 90 minutos

El mediocampista mexicano Obed Vargas sigue ganando terreno en la élite del futbol europeo. A pesar de la derrota del Atlético de Madrid por 2-1 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el juvenil azteca fue una de las notas rescatables para Diego Simeone al completar los 90 minutos en la Jornada 31 de LaLiga.

En un duelo marcado por las rotaciones y la juventud en el esquema colchonero, Vargas mostró personalidad en el centro del campo, intentando dar equilibrio ante un conjunto andaluz que pegó primero. Apenas al inicio, Akor Adams puso el 1-0 por la vía del penal, condicionando el trámite para los madrileños.

La respuesta rojiblanca llegó de los pies del debutante Javier Boñar, quien puso el empate momentáneo 1-1 antes del descanso. Sin embargo, la jerarquía del Sevilla se impuso antes de irse a vestidores; Nemanja Gudelj aprovechó un tiro de esquina para firmar el 2-1 definitivo.

Pese a que el Atlético controló la posesión en el complemento, la falta de pegada impidió la remontada. No obstante, para el balompié mexicano es una gran noticia la consolidación de Obed Vargas, quien se mantiene como una pieza de confianza para el 'Cholo' en una temporada de alta exigencia, acumulando minutos vitales en su proceso de adaptación a España.