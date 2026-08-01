Álvaro Arbeloa quiere robarse a otro jugador del Real Madrid para el Fulham

Álvaro Arbeloa ha iniciado su primera experiencia como técnico principal en la Premier League tras ser nombrado entrenador del Fulham.

En su plan de refuerzos, Arbeloa tiene claro que quiere rodearse de jugadores que ya conoce y en los que confía. Por eso ha puesto el foco en un canterano del Real Madrid con el que trabajó de cerca durante su etapa en Valdebebas y en el primer equipo blanco.

Thiago Pitarch en un partido del Real Madrid contra el Bayern Munich MEXSPORT

Arbeloa quiere fichar a Thiago Pitarch

De acuerdo con información de Marca, el nuevo entrenador del Fulham tiene en su punto de mira a Thiago Pitarch.

El joven centrocampista, de 18 años, sería el tercer canterano del Real Madrid que Arbeloa intenta llevarse a Londres, tras las operaciones ya cerradas de Gonzalo García y César Palacios.

El técnico salmantino conoce muy bien al futbolista. Fue él quien le hizo debutar en el Juvenil A, después en el Castilla y finalmente en el primer equipo del Real Madrid.

Pitarch se consolidó como una de las revelaciones de la pasada temporada bajo las órdenes de Arbeloa, llegando a ser titular en partidos importantes de Liga y Champions League.

Aunque la operación no avanza a la misma velocidad que las anteriores, el Fulham ya ha mantenido primeros contactos con el entorno del jugador.

Con la llegada de Mourinho, el futuro de Pitarch no está definido

La marcha de Arbeloa del Real Madrid ha cambiado por completo el panorama de Thiago Pitarch. Con José Mourinho al mando, el canterano no tiene garantizado un papel relevante en el primer equipo esta temporada.

El club contempla mantenerle en el Castilla y no hay un plan claro para incorporarlo de forma definitiva a la primera plantilla.

Ante esta situación de incertidumbre, Pitarch ve con muy buenos ojos la posibilidad de salir y ganar minutos de calidad en la Premier League.