Tras polémica, romperán filas en el Tri para el domingo 10 de mayo

La polémica en Selección Mexicana se vivió días atrás por el llamado de distintos jugadores que son parte de equipos protagonistas en la Liguilla del Clausura 2026 y que no podrán estar presentes con sus clubes debido al llamado de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026; romperán filas el domingo 10 de mayo, aunque no podrán estar disponibles para regresar con sus equipos en la Fiesta Grande.

Luego de que de última hora se hicieran presentes ciertos futbolistas que podían disputar la vuelta de las Semifinales de Concachampions con sus clubes, Javier Aguirre y su Cuerpo Técnico determinaron que este domingo 10 de mayo será libre para los jugadores que reportaron al CAR, sin embargo, una de las restricciones es regresar con sus clubes para los Cuartos de Final de vuelta.

Con el objetivo de brindarle tiempo a cada uno de los jugadores para convivir con su familia, los futbolistas abandonarán las instalaciones del CAR durante unas cuantas horas para que unas horas más tarde reporten de nueva cuenta y se enfoquen en la preparación.

El siguiente partido del Tri se disputará el viernes 22 de mayo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, día en el que se medirán ante Ghana en una de sus últimas pruebas de cara a su debut ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Banorte, mismo que llevará el nombre de Estadio Ciudad de México únicamente durante la justa.

Jugadores convocados a Selección Mexicana

Estos son los 20 convocados por Javier Aguirre para la primera etapa del llamado de cara al Mundial 2026, mismo al que se sumarán cada uno de los jugadores que militan en Europa, Arabia Saudita y/o Estados Unidos.

1. Raúl Tala Rangel / Chivas.

2. Carlos Acevedo / Santos.

*3. Óscar García / Léon.

*4. Luis Rey / Puebla.

5. Israel Reyes / América.

*6. Eduardo Águila / Atlético San Luis.

*7. Jesús Gómez / Xolos.

*8. Denzell García / FC Juárez.

9. Jesús Gallardo / Toluca.

11. Erik Lira / Cruz Azul.

12. Brian Gutiérrez / Chivas.

*13. Iker Fimbres / Monterrey.

14. Gilberto Mora / Xolos.

*15. Jairo Torres / FC Juárez.

16. Roberto Piojo Alvarado / Chivas.

*17. Kevin Castañeda / Xolos.

18. Alexis Vega / Toluca.

Cada uno de estos 12 jugadores seleccionados, estarán en la Copa del Mundo 2026. Mexsport

19. Guillermo Martínez / Pumas.

20. Armando Hormiga González / Chivas.

* Jugadores que no serán parte del Mundial 2026 a menos de un imprevisto de última hora; solamente complementan la convocatoria de Javier Aguirre.

BFG