Los 4 posibles rivales de Chivas en Semifinales del Clausura 2026

Chivas derrotó a Tigres y, por posición en la tabla, consiguió su boleto a las Semifinales del Clausura 2026, donde podría enfrentar al América, Atlas, Pachuca o Toluca en busca de avanzar y seguir soñando con bordar la estrella número 13 en su escudo.

Con un par de goles de Santiago Sandoval un día después de que el club Rojiblanco cumplió 120 años, Chivas remontó ante los de la Sultana del Norte y se convirtió en el primer equipo que calificó a las Semifinales del Clausura 2026.

Las combinaciones dictan que Gabriel Milito y compañía cuentan con 4 posibles rivales para la siguiente etapa, donde podría terminar por protagonizarse un duelo contra Atlas o frente al América de André Jardine, cumpliendo una de los grandes sueños que existen en la afición mexicana desde el inicio del torneo.

Chivas Vs América, Atlas, Pachuca o Toluca en Semifinales

Sin importar el rival, Chivas estará recibiendo las Semifinales de vuelta en la cancha del Estadio Akron, por lo que el miércoles 13 ó jueves 14, visitará a su rival en busca de sacar ventaja en la eliminatoria:

Chivas Vs América / si las Águilas eliminan a Pumas este domingo 10 de mayo, habrá Clásico Nacional de nueva cuenta en unas Semifinales de Liga MX. No existe otra posibilidad para el conjunto azulcrema.

Chivas Vs Atlas / en caso de que los Rojinegros eliminen esta noche a Cruz Azul y Pumas se deshaga del América, el Clásico Tapatío repartirá un boleto a la Final del Clausura 2026.

Chivas Vs Pachuca / Atlas y América deberán ser eliminados y Pachuca mantener su ventaja ante Toluca en los Cuartos de Final para que se confirme este compromiso que arrancaría en la cancha del Estadio Hidalgo.

Chivas Vs Toluca / con todo el morbo por el posible tricampeonato de los Diablos, Toluca tendrá que remontar a Pachuca y que Cruz Azul y Pumas avancen a Semifinales. Solamente de esta forma podrían medirse los 12 veces campeones del futbol mexicano en la siguiente etapa de este Clausura 2026.

Chivas recibirá las Semifinales del Clausura 2026 en el Estadio Akron el sábado 16 ó domingo 17 de mayo. Mexsport

BFG