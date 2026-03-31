Alineación de México Vs Bélgica: Ochoa en la banca pese a rotaciones

Con 3 cambios respecto al partido ante Portugal, Javier Aguirre arrancará de inicio con Julián Quiñones, Orbelín Pineda y Jorge Sánchez para medirse ante Bélgica este martes 31 de marzo, última gran prueba para el Tri previo al Mundial 2026.

Este día, México se enfrentará a Bélgica en el Soldier Field de Chicago ante más de 60,000 aficionados y, pese a todos los rumores, Guillermo Ochoa se mantendrá como suplente, confirmando que el candidato para arrancar el Mundial 2026 como titular es Raúl Tala Rangel.

Respecto al partido ante Portugal en la cancha del Estadio Banorte, Javier Aguirre prescindió de Israel Reyes, Obed Vargas y Piojo Alvarado.

Titulares de la Selección Mexicana para el partido ante Portugal en el Estadio Banorte. Mexsport

Alineación de México Vs Bélgica

Estos son los futbolistas que saltarán como titulares para el compromiso de la Selección Mexicana en la penúltima Fecha FIFA previo al Mundial 2026, partido que Javier Aguirre y su Cuerpo Técnico deberá revisar con lupa.

Portero: Raúl Tala Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda y Brian Gutiérrez.

Delanteros: Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

En la suplencia se mantienen jugadores como el ya mencionado caso de Guillermo Ochoa, mientras que futbolistas como Carlos Rodríguez, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Germán Berterame y Armando Hormiga González complementan esta lista de 12 opciones para El Vasco.

Tras este compromiso, México enfrentará a 3 sinodales más previo al Mundial 2026, mismos que serán: Ghana, Australia y Serbia.

Pese a no existir confirmación por parte de la FMF, el partido ante los europeos se estaría llevando a cabo en el Estadio Nemesio Diez, por lo que 2 de estos duelos se realizarían en territorio nacional, ya que el compromiso ante los africanos ya fue confirmado y los boletos están por salir a la venta general.

BFG