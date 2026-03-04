¿Abandonará Aston Martin en Australia? Motor Honda pone en riesgo la salud de Alonso

La crisis de Aston Martin y Fernando Alonso para la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 luce peor de lo que ya parecía en la pretemporada de Bahréin; y es que el jefe de la escudería, pero también mente maestra del monoplaza, Adrian Newey, ha sido claro en que el problema se encuentra en el motor Honda.

Para 2026, Aston Martin firmó una alianza con Honda para convertirlos en sus proveedores exclusivos de unidades de potencia. El plan parecía perfecto: nuevas instalaciones, nuevo túnel de viento, la contratación del diseñador más laureado: Newey y Honda, la marca que propulsó a Max Verstappen a cuatro campeonatos. ¿Qué podría salir mal?

En su comparecencia con los medios el jueves en Australia, Newey ha sido directo al explicar el problema al que se enfrentan y la gravedad del mismo: una vibración del motor que pone en riesgo toda la operación en carrera.

“Lo que hemos logrado este fin de semana, tras las pruebas en el banco de potencia, ha reducido significativamente la vibración que llega a la batería. Pero es importante recordar que la unidad de potencia es la fuente de la vibración: es el amplificador”, explicó Newey.

Por qué el motor Honda pone en riesgo a Fernando Alonso

El diseñador señaló que estas vibraciones “están causando algunos problemas de fiabilidad, como la caída de retrovisores y otras cosas similares, que estamos teniendo que solucionar. Pero el problema mucho más importante es que esa vibración se transmite finalmente a los dedos del piloto”.

El director del equipo fue claro en que la sensación de Fernando Alonso es que no podrían dar más de “25 vueltas consecutivas” sin correr el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos.

Ante esta situación, Newey ha sido claro: Aston Martin tendrá que limitar el número de vueltas hasta solucionar el problema, por lo que no completarán la carrera el domingo en Australia para salvar la integridad de los pilotos.

Para Fernando Alonso este es un duro golpe en sus aspiraciones para buscar su tercer campeonato del mundo. El problema no se solucionará en Australia y la próxima semana se correrá China, donde no habrá una solución inmediata. El destino parece jugar en contra, una vez más, del asturiano.