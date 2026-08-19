Hansi Flick deja el inglés y sorprende con su mensaje a la afición durante el Joan Gamper (VIDEO)

El Futbol Club Barcelona cerró su pretemporada este miércoles con el tradicional Trofeo Joan Gamper ante el Al-Ahly en el Estadio Spotify Camp Nou. Antes del partido, el club presentó a la plantilla que afrontará la nueva temporada, incluidos los fichajes y los jóvenes que se incorporan al primer equipo.

Como parte del evento, Hansi Flick y Raphinha tomaron el micrófono para dirigirse a los aficionados presentes en el estadio y a quienes siguieron la presentación a través de la transmisión.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue protagonizado por Flick, quien dejó de lado el inglés que habitualmente utiliza en sus intervenciones públicas para dirigirse a la afición en catalán.

Hansi Flick sorprende y habla en catalán

Desde su llegada al Barcelona, Hansi Flick ha utilizado el inglés como principal idioma para comunicarse con sus jugadores y durante sus apariciones públicas con los medios de comunicación.

Sin embargo, durante el mensaje previo al partido contra Al-Ahly, el entrenador alemán sorprendió al dirigirse a los aficionados en catalán, una de las lenguas habladas en Cataluña.

Buenas noches, culés. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por su apoyo.

Las palabras del entrenador fueron recibidas con aplausos por parte de los aficionados que se encontraban en el estadio.

Después de su intervención en catalán, Flick retomó el inglés para señalar que el equipo está preparado para luchar por todos los títulos durante la nueva temporada. También expresó su confianza en la plantilla y agradeció a la directiva del club.

Raphinha manda un mensaje a Roony Bardghji

Después de la intervención de Flick, Raphinha tomó el micrófono como nuevo capitán principal del Barcelona.

El brasileño comenzó su mensaje con unas palabras para Roony Bardghji, quien sufrió una lesión grave. Raphinha señaló que todos los integrantes del equipo estarán disponibles para apoyarlo durante su recuperación y para ayudarlo en lo que necesite.

Posteriormente, el capitán felicitó a los futbolistas del Barcelona que fueron campeones del mundo con la Selección Nacional de España.

Raphinha también aprovechó el momento para dar la bienvenida a los nuevos fichajes, a los jugadores que llegaron al primer equipo procedentes de las fuerzas básicas y a los nuevos integrantes del cuerpo técnico.

El brasileño cerró su intervención destacando la importancia del respaldo de la afición durante la temporada y aseguró que todos los integrantes del club trabajarán para conseguir resultados que permitan darle alegrías a los aficionados.

Juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear por todos los títulos posibles.

Joao Cancelo se queda esperando su presentación

Durante la presentación de la plantilla también se produjo una situación particular con Joao Cancelo.

El futbolista, recién incorporado al Barcelona, se encontraba listo en el pasillo que conduce a la cancha para participar en la presentación junto con sus compañeros. Incluso llevaba puesto el uniforme del equipo.

Sin embargo, al no estar inscrito todavía, no pudo salir al campo para realizar la presentación. Por ello, tuvo que regresar al vestuario antes de que comenzara el evento con el resto de la plantilla.

Rodri recibe la mayor ovación

La presentación de la plantilla tuvo como protagonista a Rodri Hernández, quien recibió una de las mayores ovaciones de los aficionados.

Como parte de la dinámica del evento, los jugadores fueron saliendo uno por uno para saludar a la afición mientras el sonido local anunciaba sus nombres.

Cuando llegó el turno de Rodri, los aficionados comenzaron a corear “Rodri, Rodri, Rodri” mientras el futbolista aparecía sobre el terreno de juego.

Con la presentación de la plantilla y el cierre de la pretemporada, el Barcelona quedó listo para comenzar una nueva temporada de LaLiga. El equipo debutará el próximo fin de semana frente al Elche.