¡Fin de época! André Jardine se va del América, ¿Qué pasó?

Las cosas no estuvieron muy bien para el América en el último torneo. A pesar de que lograron llegar a Semifinales, la derrota ante Pumas costó caro en el equipo, ya que a falta de un anuncio oficial, André Jardine dejará el banquillo azulcrema.

Parece que el último partido del entrenador que les dio en tricampeonato fue la eliminación ante Pumas en CU, con el penalti fallado por Henry Martín en los minutos finales.

André Jardine y sus jugadores cabizbajos. Jose Luis Melgarejo

André Jardine no continúa como DT del América

Según fuentes consultadas, Jardine no seguirá como entrenador del América para la siguiente temporada, a pesar de tener contrato vigente, André y las Águilas separarán sus caminos.

Dichas fuentes confirmaron que el entrenador brasileño y el nuevo director deportivo del conjunto de Coapa, Antonio Ibrahim, sostuvieron una reunión para planear el siguiente torneo.

Sin embargo, en dicha reunión Ibrahim tomó una postura firme de que habría una reestructuración completa del equipo para el Clausura 2026, con salidas de jugadores que el propio Jardine había llevado al club.

Situación que no agrado en el entrenador, sobre todo porque Antonio tiene el total apoyo del presidente del América, Emilio Azcárraga.

Ante esta situación, Jardine no habría quedado contento con estas decisiones y es por ello que se tomó la decisión de rescindir su contrato.

André Jardine protestando una jugada. Mexsport

Rafa Veiga y Vinicius también se irían del América

Dicha reestructuración que planea la nueva directiva, es la salida de algunos futbolistas que, desde su perspectiva, no cumplieron en el equipo. En este sentido, los dos brasileños que fichó Jardine hace unos meses, Rafael Veiga y Vinicius Lima, también dejarían al América.

Las mismas fuentes refirieron que se planea rescindir el contrato de ambos jugadores cariocas, así como el de Jardine, y hacer más espacio en la plantilla americanista para algunos fichajes que ya se planean.

¿Cuál será el futuro de André Jardine?

De momento, falta que el América haga oficial la salida de André Jardine después de haber llegado en el Apertura 2023 y lograr ese tricampeonato histórico para el club.

En cuanto al futuro del brasileño, aún es un misterio, ya que no se esperaba su salida de Coapa. A pesar de que no tuvieron un buen torneo, parecía que la permanencia de Jardine estaba segura, ahora todo cambio y su destino lo podría definir en los próximos días.