Javier Tebas revienta a la FIFA: “¡No está cuidando el futbol!”

En los últimos años, los comentarios contra la FIFA han incrementado debido a que ha puesto los intereses comerciales por encima de futbolistas y el espectáculo.

Jugadores, entrenadores y algunas personalidades importantes de este deporte se han manifestado, principalmente, en contra del calendario de partidos, algo que este órgano no le ha puesto un orden.

Tebas ha señalado que liderar la lucha contra el odio en el deporte es un compromiso firme de LA LIGA desde hace años. X: @Tebasjavier

Cada vez existen más competiciones, más partidos y eso ha afectado a los futbolistas en los últimos años, con problemas serios de lesiones. Un ejemplo es el Mundial 2026, que se amplió a 48 selecciones, por lo que los partidos serán más.

¿Cuál es el problema de la FIFA? Javier Tebas lo detalla

Durante el Word Football Summit México 2026, el presidente de LaLiga, Javier Tebas habló acerca de cómo ve el crecimiento del futbol mundial.

Tebas puso como ejemplo lo que pasó con la Superliga, comentando que la FIFA debe cuidar al futbol, algo que no está logrando.

“Tienen que consensuar las decisiones. Si la FIFA, que es el órgano gestor del futbol mundial, como así lo reconoce en la famosa sentencia de la Superliga, les diga a FIFA y a UEFA, ustedes son el monopolio, pero deben cuidar la equidad y solidaridad del futbol y en mi opinión, no lo está haciendo”, señaló.

En este sentido, Tebas se fue con todo y señaló que la FIFA no puede imponer partidos, ya que debe de sentarse a negociar con las ligas y con los clubes para cuidar a los jugadores.

Si quiere cuidar al futbol, tiene que sentarse (la FIFA) con las ligas, así como con el sindicato de jugadores, y acordar. No puede imponer calendarios”, afirmó.

Por último, sobre el extenso calendario que se ha ido gestando en los últimos años en el futbol, el presidente de LaLiga dijo que la FIFA tiene que cumplir con su función principal: la equidad.

Cada año se hablan más de 68 (partidos), eso hace daño a las liga nacionales. Tienen que consensuar y cumplir con su función de equidad, en su lugar está sacando armas y se las está quitando a las liga nacionales”, finalizó.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. Foto: Reuters

¿Cómo está creciendo LaLiga con Javier Tebas?

Javier Tebas, presidente de LaLiga desde 2013, ha sido el principal artífice del crecimiento exponencial de la marca española a nivel mundial.

Desde su llegada, implementó una estrategia agresiva de internacionalización que incluyó la apertura de oficinas en ciudades clave como Nueva York, Miami, Lagos, Nueva Delhi y Pekín.

Además, Tebas ha sabido aprovechar la enorme proyección de estrellas como Messi, Ronaldo, Mbappé o Vinicius para vender la liga más allá de España.

LaLiga ha consolidado su posición como una de las tres grandes ligas del mundo, con una audiencia internacional que supera los miles de millones de espectadores anuales.