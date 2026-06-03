Finalistas de Champions ya reportan con la selección de Ecuador

La selección de Ecuador continúa afinando los últimos detalles para su participación en el Mundial 2026 y recibió una importante noticia con la incorporación de dos de sus principales figuras defensivas: Willian Pacho y Piero Hincapié. Ambos jugadores llegaron a la concentración tras finalizar sus compromisos en el futbol europeo, fortaleciendo considerablemente la zaga defensiva.

Pacho rompió el récord de más minutos jugados en una sola edición de la Champions League. Completó la temporada 2025-26 con 44 partidos disputados en total, anotando goles clave ante el Bayer Leverkusen y Tottenham. REUTERS

Willian Pacho llega después de una destacada temporada en Europa, donde se ha consolidado como uno de los defensores sudamericanos con mayor proyección. Su solidez en la marca, capacidad para salir jugando desde el fondo y liderazgo dentro del terreno de juego lo convierten en una pieza fundamental para el esquema táctico de Ecuador.

Por su parte, Piero Hincapié también se incorpora en un gran momento futbolístico. El defensor demuestra un rendimiento sobresaliente en una de las ligas más competitivas del mundo, destacándose por su velocidad, anticipación y versatilidad para desempeñarse tanto como central como lateral. Su experiencia internacional será clave para enfrentar a los mejores delanteros del planeta durante la competición.

Hincapié formó parte de la gran temporada del Arsenal culminando con un título de la Premier League y llegando a la final de la Champions League REUTERS

Además de su gran labor individualmente los dos llegarán a la justa mundialista como campeones con su club, Pacho ganando con el Paris Saint-Germain el bicampeonato de Champions League y por otro lado Hincapié conquistando la Premier League con el Arsenal después de 22 años. Con una defensa reforzada y un grupo cada vez más completo, Ecuador buscará iniciar su participación con una actuación sólida y aspirar a superar la fase de grupos.

Ecuador enfrentará a Guatemala este 7 de junio en su último partido de preparación y a una semana de su debut en el Mundial. La Tri va a debutar contra Costa de Marfil el 14 de junio, en la segunda jornada se medirá ante Curazao el 20 de junio y finalizará la fase de grupos contra la cuatro veces campeona del mundo Alemania el 25 de junio.