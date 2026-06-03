Mira el video más esperado: Jorge Campos paraliza las redes al vestir su mítico uniforme de los 90

Jorge Campos volvió a ponerse el uniforme multicolor que lo convirtió en leyenda durante los años 90. Esta vez no fue en una cancha de la Liga MX, sino frente a las cámaras de una de las empresas patrocinadoras de FIFA, en el comercial titulado Tap In, lanzado como parte de la campaña de la empresa para el Mundial 2026.

En el spot de 60 segundos, el exguardameta acapulqueño aparece en un bar mexicano y acompaña al actor Jason Sudeikis (protagonista de la aclamada serie Ted Lasso) y a sus amigos a ver un partido en vivo.

El Brody lució su emblemática vestimenta de colores neón, completada con sus tradicionales chanclas, y se autoproclamó como el nuevo entrenador del actor estadunidense con el característico humor que despliega en sus transmisiones de TV Azteca.

Un comercial repleto de superestrellas mundiales

La campaña toma como referencia el remate más sencillo del futbol para ilustrar la facilidad con que los fanáticos pueden usar las plataformas de la empresa patrocinadora en torno a la Copa del Mundo.

El elenco internacional del video:

Cine y TV: Jason Sudeikis lidera la narrativa con su característico estilo de director técnico.

Jason Sudeikis lidera la narrativa con su característico estilo de director técnico. Figuras actuales: El comercial incluye al delantero español Lamine Yamal y al noruego Erling Haaland .

El comercial incluye al delantero español y al noruego . Estrellas del continente: Participan el estadunidense Christian Pulisic y el icónico narrador argentino Andrés Cantor.

En redes sociales, el regreso de los colores fosforescentes y las chanclas de Campos acaparó la conversación en México, donde miles de usuarios reaccionaron con nostalgia y humor al ver al histórico arquero de vuelta en su atuendo más icónico.

El portero que obligó a la FIFA a cambiar su reglamento

Jorge Campos es considerado uno de los mejores porteros de su generación y figura central de la Selección Mexicana que ganó la Copa Confederaciones 1999. Sin embargo, su impacto cambió las reglas del juego.

En la temporada 89-90, anotó 14 goles jugando como delantero para Pumas. Aquella brillante polivalencia táctica provocó que, previo al Mundial de 1994, la selección de España señalara el peligro de que Campos jugara ambas posiciones en un mismo partido. Esto llevó a la FIFA, bajo la gestión de Joseph Blatter, a prohibir por reglamento que un guardameta ocupara otra posición de campo durante un juego oficial.

El impresionante legado del "Brody":

Goleador histórico: Con 46 anotaciones , es el portero mexicano más goleador de la historia.

Con , es el portero mexicano más goleador de la historia. Leyenda internacional: Disputó tres Copas del Mundo y fue nombrado el tercer mejor guardameta del planeta por la IFFHS en 1993.

Con sus títulos en Pumas y su etapa como auxiliar de Ricardo La Volpe en 2006, Campos cimentó su estatus. Hoy, con 58 años y chanclas incluidas, demostró que su uniforme neón nunca perderá vigencia.