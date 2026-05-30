Selección de Japón: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico

El futbol siempre ocupó un lugar secundario en la jerarquía deportiva de Japón, pero esto cambió en 1968, cuando la selección ganó el bronce en los Juegos Olímpicos. La historia de Japón es un caso de estudio sobre planificación y ejecución. A diferencia de otras naciones, Japón no tenía una liga profesional hasta 1993 (la J-League), pero su crecimiento desde entonces ha sido imparable.

Tras décadas de intentos fallidos, Japón clasificó por primera vez a Francia 1998. Aunque perdieron sus tres partidos, la experiencia fue vital. Cuatro años después, como co-anfitriones en 2002, lograron su primera victoria contra Rusia y avanzaron a octavos de final, desatando una fiebre por el futbol en un país tradicionalmente beisbolero.

En Sudáfrica 2010, Japón demostró que podía ganar fuera de casa, eliminando a Dinamarca. En Rusia 2018, estuvieron a punto de dar la sorpresa del siglo al ir ganando 2-0 a Bélgica en octavos, aunque terminaron cayendo 3-2 en un contragolpe agónico en el último segundo. Ese partido se convirtió en un documental y una lección de humildad para el futbol nipón.

En la última edición, Japón firmó su actuación más heroica. En el “Grupo de la Muerte”; vinieron de atrás para derrotar a dos campeonas del mundo: Alemania (2-1) y España (2-1), clasificando como líderes de grupo. Aunque cayeron en penales ante Croacia en octavos, demostraron que su orden táctico y velocidad pueden someter a cualquier potencia.

En 2025, los goles de Daichi Kamada y Takefusa Kubo marcaron la victoria 2-0 ante Baréin, y obtuvieron el segundo lugar del Grupo C durante la tercera ronda de clasificación de la AFC.

Japón llega al Mundial con una plantilla que juega casi en su totalidad en las ligas top de Europa (Bundesliga, Premier League, LaLiga). Liderados por figuras comoTakefusa Kubo y Kaoru Mitoma, los Samuráis Azules tienen una obsesión clara:superar por fin la barrera de los octavos de final y meterse entre los ocho mejores del mundo.

El proyecto deportivo de Japón busca dar resultados en los próximos mundiales @JFA

DATO CURIOSO:

No hay una razón oficial única, pero la leyenda cuenta que en su primera victoria internacional importante (en los años 30), usaron uniformes azules prestados por la Universidad de Tokio. Como ganaron, consideraron que el azul traía buena suerte y lo adoptaron para siempre, diferenciándose de casi todos los equipos asiáticos que suelen usar rojo.

FICHA TÉCNICA:

Participaciones totales: 7 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor posición histórica: Octavos de Final (2002, 2010, 2018, 2022).

Mejor posición (Era Moderna): Octavos de Final (2022).

Récord histórico (Partidos): 25 PJ | 7 PG | 6 PE | 12 PP.

Goles: 25 a favor | 33 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Keisuke Honda (4 goles).

Jugador con más partidos: Yuto Nagatomo (15 partidos).

Gol más rápido: Keisuke Honda (Minuto 17 vs. Costa de Marfil, 2014).

Racha de clasificaciones: 7 consecutivas (1998 - 2022).

Confederación: AFC (Asia).

FIGURA: Daichi Kamada

Daichi Kamada es un jugador creativo conocido por su talento técnico, su inteligencia en los movimientos y su olfato goleador. Saltó a la fama con el Eintracht Frankfurt, y conquistó la UEFA Europa League 2021-2022. La carrera de Kamada incluye al Sint-Truidense y la Lazio. En la actualidad, juega en el Crystal Palace.

DT: Hajime Moriyasu

Hajime Moriyasu es el estratega que ha dado estabilidad y disciplina a la selección de Japón. Como exfutbolista y técnico, destaca por su resiliencia y orden táctico. Tras el histórico papel en Qatar 2022, renovó su contrato para liderar el proceso hacia 2026, consolidándose como un ícono del fútbol nipón.

CALENDARIO:

PAÍSES BAJOS VS JAPÓN 14 DE JUNIO 14:00 HRS

TÚNEZ VS JAPÓN 20 DE JUNIO 22:00 HRS