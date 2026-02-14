Amor en la loma

El pitcher Justin Verlander celebró el primer título de Serie Mundial el 1 de noviembre de 2017. Luego de festejar con sus compañeros de los Astros y su prometida, la famosa modelo Kate Upton, en el Dodger Stadium, la pareja voló de Los Ángeles a Italia para otra gran cita: su boda.

En este 2026, Verlander cumplirá 43 años el próximo 20 de febrero. Hace unos días firmó su regreso a los Tigres, el equipo en el que inició su carrera brillante que lo llevará al Salón de la Fama. Justo en su primera etapa con Detroit conoció a su ahora esposa, al coincidir en la grabación de un comercial.

Con Tigres también vivió momentos de angustia y fue Kate Upton quien apareció como si fuera un famoso apagafuegos para salvar al estelar lanzador.

El 11 de agosto de 2014, Verlander tuvo la peor apertura de su carrera. La velocidad de su recta, acostumbrada a alcanzar las 100 millas por hora, promedió apenas 86 mph en el duelo frente a los Piratas de Pittsburgh. Luego de permitir cinco carreras en el primer inning, fue retirado del juego. Verlander, quien apenas tres años antes había ganado el Cy Young y el MVP, lloraba en su recorrido al clubhouse al pensar que tal vez podría ser su último juego en Grandes Ligas.

Una resonancia magnética en el hombro afectado le inyectó alivio al conocer que no necesitaría la riesgosa cirugía, que ha sido la tumba de muchos lanzadores.

Kate Upton le recomendó visitar a la fisioterapeuta Annie Gow. Evidentemente, el hombro estaba desgastado por el esfuerzo al que había sido sometido durante tantos años en la loma, pero la especialista descubrió que era la falta de flexibilidad la que afectaba al pitcher y debido a esa situación se veía obligado a forzar sus movimientos. “Mi cuerpo era un desastre”, recordó Verlander. Gow explicó que fue como armarlo pieza por pieza.

Justin Verlander recuperó su magia en la loma, pero, sobre todo, aprendió a conocer y escuchar su cuerpo. Mentalmente se fortaleció ante los relatos de esposa, Kate Upton, sobre las difíciles experiencias que enfrenta en su carrera como modelo.

Regresó para ganar en par de ocasiones más el Cy Young y se quedó muy cerca de otros dos, lo que incluso provocó la recordada molestia de su esposa en las redes sociales en la votación de 2016.

El pitcher, que suma nueve Juegos de Estrellas, logró otro título con Astros y tuvo la fortaleza para superar una cirugía Tommy John en el codo derecho hace cinco años.

Ahora, Justin Verlander regresa a los Tigres de Detroit, equipo en el que debutó en 2005, en el que inició su camino para alcanzar el estrellato y en el que encontró su gran amor.

El camino del lanzador ha sido un juego perfecto.