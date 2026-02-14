Hueytlilatl, 10 años de abandono

El sitio arqueológico coyoacanense resguarda vestigios del sistema hidráulico prehispánico.

El Museo de Sitio Arqueológico Hueytlilatl, ubicado en el pueblo de Los Reyes Hueytlilac, en Coyoacán, cumple 10 años de permanecer cerrado al público, sin que hasta el momento exista una ruta visible para su reapertura.

Este espacio cultural cuenta con una colección arqueológica de unas 30 piezas, un acervo bibliográfico e histórico y resguarda vestigios del sistema hidráulico prehispánico que mandó a construir el tlatoani mexica

Ahuízotl, con mano de obra de todos los pueblos tributarios y materiales de distintas regiones, para conectarlo con los manantiales de Coyohuacan, el cual fue aprovechado durante la Colonia.

Dicho foro hoy camina por la senda del deterioro, como ocurre con tantos que pasan desapercibidos ante la modestia de sus instalaciones, aunque no por ello son irrelevantes. Porque la realidad es que cada museo de sitio, incluso en la capital, es una posibilidad de conocimiento y una forma de garantizar los derechos culturales que tanto se recitan en los eventos protocolarios.

Así que la Secretaría de Cultura local, la alcaldía Coyoacán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) deberían sentarse a revisar la situación de este recinto que ha tenido una historia accidentada, pese a que, en su momento, albergó exposiciones temporales, conferencias y facilitó el acceso a un archivo con información histórica y arqueológica del lugar.

Hace unos días, la legisladora local Patricia Urriza presentó, por segunda ocasión, un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México para atender el tema. Esta vez ha solicitado que la alcaldía Coyoacán destine parte de su presupuesto de 2026 a la restauración, mantenimiento y vigilancia permanente del patrimonio cultural que representa y alberga dicho museo, aunque hasta el momento no ha obtenido respuesta.

También creo que la legisladora tendría que sumar al INAH, que dirige Omar Vázquez Herrera, en el exhorto, para que se hagan públicos los dos dictámenes con que cuenta de la colección de piezas arqueológicas, que ha permanecido resguardada in situ y ya ha sido afectada por la humedad.

En dicho exhorto, la legisladora detalla que, de acuerdo con integrantes del pueblo de los Reyes Hueytlilac, el 22 de julio de 2016 el entonces delegado de Coyoacán, Valentín Maldonado Salgado, ordenó el cierre del museo. Siete años después, los vecinos tomaron las instalaciones bajo el argumento de que algunas personas en situación de calle pernoctaban dentro del sitio.

Para 2024, la misma legisladora tramitó un primer punto de acuerdo para llevar a cabo una serie de mesas de trabajo entre vecinos del Pueblo de los Reyes Hueytlilac y la Secretaría de Cultura de la CDMX, con el objetivo de garantizar la preservación y conservación del museo y sus colecciones arqueológicas. Sin embargo, el exhorto, como muchos otros, fue ignorado. Esperemos que no ocurra lo mismo en esta ocasión.

¿Y LA BODEGA NACIONAL?

Llegamos a mitad de febrero y, en teoría, la Bodega Nacional de Arte, ubicada en Chapultepec, deberá abrir a finales de este mes, tal como lo prometió —por segunda o tercera ocasión— la titular de Cultura, Claudia Curiel. Esperemos que no lleguen las “lluvias inusuales” a la CDMX y eso vuelva a impedir la apertura de esta magna obra que, en su momento, también prometieron Lucina Jiménez y Alejandra Frausto. De momento, recordemos que desde hace un par de años (Excélsior, 04/03/2024) se aseguró que esta Bodega, que abriría con una exposición dedicada a Roberto Montenegro, fue edificada para concentrar 40% de las 68 mil 708 obras del acervo del INBAL, así como las 27 mil piezas del Cencropam, y que también mudará a sus 160 trabajadores, entre restauradores, conservadores, dictaminadores, personal administrativo y de seguridad. Esperemos.