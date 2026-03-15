Irak desafía la guerra y viaja a Monterrey el viernes por el último boleto al Mundial 2026

La selección de Irak viajará el viernes rumbo a México para disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El conjunto asiático enfrentará el 31 de marzo en Monterrey al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam en el repechaje internacional rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El ganador del encuentro, programado en el Estadio BBVA de Monterrey, obtendrá el último boleto disponible para la fase final del torneo que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

La confirmación del viaje puso fin a semanas de incertidumbre para el equipo iraquí. El conflicto militar en Medio Oriente provocó el cierre del espacio aéreo sobre Irak y complicó seriamente los preparativos del plantel dirigido por el técnico australiano Graham Arnold. Un plan alternativo para salir del país

La federación iraquí elaboró un nuevo plan logístico tras conversaciones con la FIFA y la Asian Football Confederation.

El presidente federativo Adnan Dirjal confirmó que el equipo emprenderá el viernes el vuelo a América aunque no está claro si desde Irak o Amán. Desde la capital jordana partiría un vuelo chárter hacia México.

Estamos en contacto permanente con la FIFA. El equipo viajará en un avión privado esta semana para iniciar su preparación en México 11 días antes del partido", declaró Dirjal a través de la Agencia de Noticias Iraquí. El dirigente buscó así sofocar las dudas sembradas por el seleccionador Graham Arnold, quien días atrás calificó de "agotadora" e "inviable" la travesía de 25 horas por carretera.

El cambio evitó un escenario más complejo. El cuerpo técnico había considerado trasladar a los jugadores por carretera durante 25 horas hasta Estambul para tomar un vuelo intercontinental.

Esa alternativa habría afectado a casi el 60 por ciento del plantel, compuesto por futbolistas que militan en la liga iraquí.

Dirjal explicó que también se contactó a clubes europeos para que los jugadores profesionales se integren antes de lo previsto a la concentración del equipo.

El impacto de la guerra en el futbol

El espacio aéreo iraquí permanece cerrado al tráfico comercial desde el 28 de febrero. Los ataques estadunidenses e israelíes contra objetivos en Irán provocaron represalias con misiles y drones en distintas zonas de Medio Oriente.

La situación obligó a cancelar numerosos vuelos en la región y puso en duda la participación de Irak en el torneo de repechaje.

Arnold incluso pidió considerar el aplazamiento del partido durante una entrevista con CNN, argumentando que el largo viaje podía afectar la preparación del equipo.

Las autoridades del futbol mundial, sin embargo, colaboraron para resolver la logística y mantener el calendario del torneo. Un sueño que lleva cuatro décadas

Buscan su primer Mundial en 40 años

Irak busca regresar a la Copa del Mundo por primera vez desde su única participación en Copa Mundial de la FIFA 1986 que se celebró en México.

La generación actual ve en el repechaje una oportunidad histórica. Si supera el partido del 31 de marzo en Monterrey, se integrará al Grupo I del Mundial junto a Francia, Senegal y Noruega.

El viaje del viernes marcará el primer paso de una travesía que comenzó en medio de la guerra y que ahora conduce a un escenario mundialista en México.

Sin información oficial sobre lugar de Irán

La crisis en Oriente Medio no sólo ha afectado el transporte, sino que ha teñido de tensión política el torneo. Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que la ya clasificada selección de Irán no debería viajar a Estados Unidos "por su propia seguridad", la federación iraquí se desmarcó de cualquier rumor de retiro.